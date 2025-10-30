天然香料新突破！室溫也能鎖住柑橘清香、延長飲料保存期

撰文＝編輯部

隨著飲料市場對於不含人工添加劑、具潔淨標示（clean-label） 的需求不斷攀升，如何在不影響產品風味的前提下延長保存期限，已成為食品與飲料產業的重要課題。美國原料供應商長谷川香料（T. Hasegawa）於2025年8月推出「Hasecitrus」，藉由穩定化設計減緩氧化影響，讓柑橘飲料在室溫儲存、無需特殊包裝的情況下仍能長時間保持新鮮風味。

天然柑橘清香轉瞬即逝 高成本技術難維持大規模生產

雖然天然香料逐漸受到市場青睞，但產業仍面臨若干挑戰。柑橘類風味易受氧氣、pH與溫度的交互作用影響，導致飲品的顏色、香氣與口感劣化。無論是液態或粉末型態的飲料，皆無法避免氧化問題，而溫度波動與紫外線照射更會加速此過程。

此外，天然原料的成本高昂，且供應鏈有限，企業往往難以在大規模生產中維持高端品質。再加上國際市場對「天然香料」的認定及標示規範各有差異，使得跨國品牌在開發配方時更添複雜性。

Hasecitrus延續柑橘風味 運動與能量飲料都適用

長谷川香料開發了「Hasecitrus」，透過特有的穩定性設計，保護柑橘風味免受氧化影響，延長產品貨架期。目前已推出8種風味，包括檸檬、萊姆、橙子、葡萄柚等，並符合FDA天然香料規範，確保產品能以「潔淨標示」行銷，適合應用於含有蛋白質與電解質的運動飲料及能量飲料中。此外，Hasecitrus的配方並不依賴未經高度精煉的柑橘原料，顯示其在降低供應風險與成本控制上的優勢。

天然香料也能穩定 邁向永續飲料業

HASECITRUS的推出反映了產業對天然香料的高度關注與技術突破。藉由兼顧產品穩定性、天然性與供應可行性，長谷川香料為飲料產業提供了一條新的解決途徑。此技術的誕生不僅體現了產業對市場趨勢的積極回應，也為未來天然香料的創新應用樹立了重要的里程碑。

審稿編輯：林玉婷

