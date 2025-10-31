天然黑豆醬油推薦，滷肉必備人氣無添加品牌

【商家指南推廣專題】

圖片由謙成商行提供

在台灣人的廚房裡，醬油幾乎是每道料理的靈魂，滷肉的香氣、炒菜的色澤、湯品的層次，都離不開這熟悉的調味料。傳承60年工藝的謙成商行，製作符合現代人需求的無添加物純釀造醬油，以新世代的品牌語言延續台灣味，成為廣受好評的天然黑豆醬油推薦品牌。

成立於2024年的謙成商行，看似是新創品牌，其實背後擁有創辦人爺爺與父親兩代數十年的經驗與心血。民國50~60年代，創辦人的爺爺奶奶在台南麻豆以三合院連接鐵皮屋搭建家庭工廠，並用最傳統的醬油釀造缸方式發酵黑豆取汁，在那個交通與資訊不便的年代裡，他們仍騎著摩托車親自去跑每筆訂單，這段用汗水換來的歷程，深深影響創辦人對醬油的情感及責任心。

為了延續家族的醬香記憶，創辦人將經過一甲子的手工釀造技術轉化為品牌，建立符合法規的生產流程，先後獲得政府機關認證的工廠登記證及ISO22000、HACCP國際認證，並跟進現代人健康飲食趨勢，研發製造出少添加物與無添加的美味醬油、醬料，讓傳統滋味貼近現代人的飲食需求。創立品牌過程中，創辦人遇到最大的挑戰，是家人習慣以實體面對面的方式做生意，對網路行銷方式感到排斥，但他仍勇敢嘗試，運用短影音、宣傳與線上通路，成功打開品牌知名度，更建立天然黑豆醬油推薦好口碑。

謙成商行研發多款經典與創新風味產品，涵蓋黑豆醬油、黑豆醬油膏、蒜味沾拌醬、辣椒醬、芝麻醬、壽喜燒醬、百香果和風醬與百香果泰式醬，原材料的自然風味成為許多家常料理與滷肉必備的醬料。未來品牌將持續創新產品，並擴大銷售管道，更期望進攻海外市場，讓台灣天然黑豆醬油的風味躍上國際餐桌。

一瓶好醬油能成為整道菜的靈魂，謙成商行堅持使用原形食材的味道，幫助熱愛烹飪的家庭主婦、專業廚師或餐飲業者，輕鬆提升料理風味，如果您正在尋找天然黑豆醬油推薦品牌，不妨點選以下資訊了解謙成商行，讓這份延續的古早 味，為您的料理完美調味。

更多天然黑豆醬油推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：謙成商行

聯絡電話：0966132676

地址：台南市麻豆區麻柚路520號

營業時間：09:00-18:00

官網：https://rink.cc/3p56d

IG：https://rink.cc/46h93

LINE：https://rink.cc/lu7ij

以上資訊由謙成商行提供