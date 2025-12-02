一天狂奔廁所5次！軟便男半年暴瘦8公斤 竟確診「大腸癌3期」

生活中心／程正邦報導

一名水泥師傅半年內頻繁軟便狂跑廁所，去醫院檢查發現罹患大腸癌第3期。（示意圖／翻攝自Pixabay）

工地師傅日排便4、5次 誤認喝茶所致

你是否曾因排便次數異常而困擾？肝膽腸胃科醫師陳炳諴日前在節目中分享了一則令人警惕的門診個案：一名 50 歲的水泥師傅，過去排便一直正常，但近半年卻開始出現頻繁軟便的狀況，每天必須衝廁所 4 到 5 次。

對於在粉塵密布的工地工作的他而言，如此頻繁的排便嚴重影響工作效率和生活，甚至引來搭班同事的不滿與抱怨。然而，該男子卻始終不以為意，將頻繁排便歸咎於身邊的人反對他喝酒，因此他改喝大量的茶和咖啡所致。起初，他對醫師表示不願進行任何檢查和治療。

廣告 廣告

醫師指出，常吃高油、高鹽、高糖的人，罹患大腸癌的風險比較高。（圖／翻攝自祝你健康）

體重暴跌8公斤！男性竟出現「小球性貧血」成關鍵警訊

男子持續拖延就醫，直到近期身體出現更明顯的警訊：體重在半年內詭異下降了 8 公斤，讓家人開始警覺事態嚴重，不斷苦勸他做進一步檢查，但屢遭他拒絕。

陳炳諴醫師觀察到男子體重下降、面容憔悴，加上他過往有抽菸、喝酒的習慣，便強烈建議他以「成人健康檢查」的名義先進行抽血。結果顯示，男子體內的血色素偏低，僅有 9 點多（男性正常值約 13 ～ 18 g/dL）。陳醫師強調，在沒有茹素的情況下，男性若出現貧血，尤其是「小球性貧血」，應當立即提高警覺，因為這常是消化道慢性出血的警訊。

醫師堅持要求男子進行大腸鏡檢查，果然在後續的大腸鏡檢查及電腦斷層掃描中，確診男子罹患了大腸癌第三期。所幸經過外科手術摘除腫瘤並接受化療後，男子的整體病況已獲得改善，困擾他半年多的頻繁排便惡夢也終於解除。

醫師陳保中表示，大腸癌患者年輕化，已非老人才會罹患的疾病。(圖/取自陳保中的臉書)

醫列大腸癌八大警訊：高風險族群應做大腸鏡

陳炳諴醫師藉此個案示警，大腸癌的發生往往與多種危險因子有關。該名男子本身有抽菸、喝酒習慣，年紀大於 50 歲，且在高粉塵、PM2.5 的環境中工作，皆屬於致癌的危險因子。

醫師提醒，大腸癌早期常無明顯痛感，一旦發現以下警訊，務必盡速就醫：

1. 排便習慣改變（突然腹瀉或便秘）。

2. 大便中有血或黏液。

3. 大便變細小。

4. 體重莫名減輕。

5. 貧血（如本案的小球性貧血）。

6. 裡急後重（感覺排便排不乾淨）。

陳炳諴醫師建議，若屬於低風險的年輕族群，可進行糞便潛血檢查；但若已超過 45 歲，則「大腸鏡是一個非常重要的檢查。」

台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗也提到，國人罹患大腸癌機率居高不下，主要危險因子還包括大腸癌或大腸息肉家族史、肥胖、抽菸。在飲食方面，應減少紅肉與加工肉品的攝取，並避免油炸燒烤的烹調習慣。他特別提醒，除了飲食外，「久坐不動」也是被證實的致癌危險因子之一。

更多三立新聞網報導

高市早苗提「舊金山和約」再戳北京痛處 台網嗨：一覺醒來變日本人

「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 網看傻：真實身分曝竟是48歲大叔

傻眼！四川村民墊腳27年的石頭 竟是1.9億年前「侏羅紀恐龍化石」

晚喝咖啡恐毀深層睡眠！醫警告：最後一口咖啡別超過「這時間」

