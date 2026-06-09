天狗庵130週年歷史尋根之旅 台灣參訪團拜會日本大分縣、中津市
記者康子仁／台北報導
位在北投的天狗庵是台灣歷史上第一家日式溫泉旅館，由日本人平田源吾於1896年（明治29年）創立，是北投溫泉產業的發源地與重要歷史見證，今年適逢成立130週年。由社團法人台灣藝起公益協會與台北市文化基金會發起的「天狗庵 130 週年・台日歷史尋根之旅」，應邀前往日本大分縣及中津市政府和大分縣議會進行參訪交流。
訪問團由盛舒君理事長及李曉雯總監率領，團員包含兩會理事、幹部及開南大學國企系碩士研究生，以及團員王億鳳董事長代表台灣傳統文化促進協會、張玉婷董事長代表香港台灣工商協會等NPO團體出席共襄盛舉。
此行透過歷史尋根、觀光、藝術、文化合作與交流，增進台日關係與民間外交，深化台日情誼，雙方共識舉辦藝術展覽、互相推介各自文化及溫泉觀光旅遊，為未來合作開創契機。
參訪團5月27日拜會中津市長奧塚正典，29日前往大分縣政府，由商工觀光勞動部局長渡邊修武親自接待。
中津市長奥塚正典自2015年首度當選以來，已連續主政3屆。其施政核心方針為推動第五次中津市綜合計劃，以打造「生活滿足度No.1的城市」為終極目標，並實踐「現場主義」落實地方建設。主要政績包括振興地方產業與招商引資，發揮商工行政優勢，培育在地骨幹企業；推動傳統地場產業升級，促進生產、加工與販售一體化；推動文化觀光與「不滅的福澤」計畫專案。
中津市身為福澤諭吉的故鄉，奧塚市長大力推行「不滅的福澤」計畫，強化防災、減災與安全城市建設防災戰略；落實應對人口減少與完善社福醫療抗衡人口流失急先鋒：設立「人口減少對策特別委員會」，擴大幼兒及長照福利。
大分縣素有「溫泉王國」美譽，由布院溫泉馳名國際，而北投溫泉的發展正與大分縣中津市有著深厚淵源。雙方在交流會中，就觀光推廣、溫泉保存及國際旅遊等議題深入討論，並分享推動溫泉觀光的寶貴經驗。
大分縣商工觀光勞動部局長渡邊修武致力觀光經濟振興復甦，他表示，大分縣十分重視與台灣的友好關係，期盼透過歷史文化連結，讓更多日本民眾認識北投溫泉，並吸引台灣旅客前來體驗大分溫泉。參訪團也期盼未來能持續深化雙方交流，攜手打造台日觀光合作的新亮點。
隨後，參訪團前往大分縣議會拜訪志村學議員，議員不僅親自帶領團員實地參觀議事廳與相關設施，也讓大家深入了解日本地方自治與議會運作。他對台日民間交流表達高度肯定，並期盼未來在文化、教育、觀光及地方創生等領域持續攜手合作。
這次「天狗庵 130 週年尋根之旅」交流活動，成功架起台日文化橋樑，台日將在大分與北投設藝術展覽、互相推介旅客至大分與北投溫泉，估計將為兩地觀光再掀高潮。
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