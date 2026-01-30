天王也吃不到！紅到推出周杰倫套餐 淡水「文化阿給」暫時歇業

周杰倫曾光顧的淡水老店「文化阿給」宣布將暫時歇業，店家推出的「阿給+魚丸湯+包子」周杰倫套餐曾吸引不少粉絲朝聖。翻攝文化阿給臉書



淡水開店近50年的「文化阿給」是饕客的口袋名單之一，天王周杰倫學生時期也常光顧，店家更推出「周杰倫套餐」吸引粉絲朝聖；不過店家今天（1/30）突然表示，因家中因素，庫存賣完後將暫時歇業，但將來會再另外開店。

文化阿給今天在臉書粉專發文表示，由於家裡因素目前分家，對今天撲空的客人說聲抱歉，會持續販售到庫存賣完，大約一個禮拜左右，隨後就會暫時歇業，感謝消費者過去50年的陪伴，未來會另外開店，希望大家持續關注。

文化阿給位於新北市淡水區真理街，周杰倫過去學生時代就常到此光顧，店家更順勢推出周杰倫套餐，以他過去常吃的餐點組合「阿給、魚丸湯、包子」命名，吸引眾多粉絲慕名而來，也有不少藝人造訪。

