天王來了！郭富城高雄開唱 抵台先「嗑麻辣鍋」

香港天王60歲的郭富城最近成為三寶爸，喜事連連的他抵達高雄，即將開唱！郭富城一抵達小港機場，受到歌迷熱情歡迎，與歌迷簽名自拍後，第一件事就是大嗑麻辣鍋。

天王郭富城親切握手甚至摸摸女孩的頭，耐心幫忙簽名，最後舉起手機跟粉絲來張大合照，才不到1年時間，又來台灣啦，這回抵達小港機場，登上高雄巨蛋天王完全沒架子，寵粉寵到無極限，讓粉絲愛愛愛不完。

歌手郭富城〈對你愛不完〉：「對你愛愛愛不完，我可以天天月月年年到永遠，So we love lovel ove tonight，不願意絲絲點點些些去面對，對你愛愛愛不完，相愛原本總是這麼難。」

身穿一襲藍色勁裝，60歲天王郭富城跳到渾身大汗淋漓，一票歌迷全嗨翻。

歌手郭富城〈狂野之城〉：「如妳愛我最心愛是那些，如果心底的我是狂又野，還愛我嗎繼續愛多一些，我的心只等妳再去探射。」

天王不只魅力不減，小他22歲的妻子方媛更是每場演唱會從不缺席，也常在社群平台PO出一家人幸福互動，婚後照樣甜蜜。

而近期郭富城喜事一樁也接一樁，被港媒直擊，在醫院外苦苦守候，10/22方媛產下第三女母女平安，郭富城晉級三寶爸，難掩雀躍心情，在社群平台發文寫下，「感恩所有，我們家現在擁有三顆璀璨的明珠，我感到無比幸福和富足」，並說自己是全世界最幸運的男士被四位女神深深的愛著。一字一句全都訴說著，對新生命的滿滿愛意。

歌手郭富城：「謝謝Iloveyou，我愛你。」

郭富城這回再度來台開唱，不僅要與粉絲分享喜悅，肯定會準備不少驚喜，讓城嫂們收穫滿滿。



