天王來了！郭富城高雄開唱 抵台先「嗑麻辣鍋」
香港天王60歲的郭富城最近成為三寶爸，喜事連連的他抵達高雄，即將開唱！郭富城一抵達小港機場，受到歌迷熱情歡迎，與歌迷簽名自拍後，第一件事就是大嗑麻辣鍋。
天王郭富城親切握手甚至摸摸女孩的頭，耐心幫忙簽名，最後舉起手機跟粉絲來張大合照，才不到1年時間，又來台灣啦，這回抵達小港機場，登上高雄巨蛋天王完全沒架子，寵粉寵到無極限，讓粉絲愛愛愛不完。
歌手郭富城〈對你愛不完〉：「對你愛愛愛不完，我可以天天月月年年到永遠，So we love lovel ove tonight，不願意絲絲點點些些去面對，對你愛愛愛不完，相愛原本總是這麼難。」
身穿一襲藍色勁裝，60歲天王郭富城跳到渾身大汗淋漓，一票歌迷全嗨翻。
歌手郭富城〈狂野之城〉：「如妳愛我最心愛是那些，如果心底的我是狂又野，還愛我嗎繼續愛多一些，我的心只等妳再去探射。」
天王不只魅力不減，小他22歲的妻子方媛更是每場演唱會從不缺席，也常在社群平台PO出一家人幸福互動，婚後照樣甜蜜。
而近期郭富城喜事一樁也接一樁，被港媒直擊，在醫院外苦苦守候，10/22方媛產下第三女母女平安，郭富城晉級三寶爸，難掩雀躍心情，在社群平台發文寫下，「感恩所有，我們家現在擁有三顆璀璨的明珠，我感到無比幸福和富足」，並說自己是全世界最幸運的男士被四位女神深深的愛著。一字一句全都訴說著，對新生命的滿滿愛意。
歌手郭富城：「謝謝Iloveyou，我愛你。」
郭富城這回再度來台開唱，不僅要與粉絲分享喜悅，肯定會準備不少驚喜，讓城嫂們收穫滿滿。
郭富城高雄巨蛋演唱會 (圖)
香港天王郭富城8日首次在高雄巨蛋開唱，熱跳嗨唱多首經典歌曲。中央社 ・ 49 分鐘前
郭富城首登高雄巨蛋開唱 約歌迷跳鯊魚寶寶舞
（中央社記者王心妤台北9日電）香港天王郭富城昨晚首次在高雄巨蛋舉辦ICONIC巡迴演唱會，郭富城表示，無論身在何處，都會想起台灣歌迷給予的支持與鼓勵。他更邀幸運粉絲一起跳鯊魚寶寶舞，成為當晚驚喜。中央社 ・ 1 小時前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 20 小時前
郭富城開唱喊「吻我，不要問我」 尬舞〈鯊魚寶寶〉全場嗨翻
舞台王者郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著《星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》首度唱進高雄巨蛋，8日首場正式登場。中天新聞網 ・ 3 小時前
郭富城抵台粉絲拉布條迎接 首晚衝麻辣鍋大啖美食
香港天王郭富城將於8、9日連續兩天在高雄舉辦「郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」，6日他抵達高雄小港機場，現場湧入不少粉絲拉布條迎接天王抵台。中時新聞網 ・ 1 天前
郭富城現蹤高雄麻辣鍋店！三寶爸魅力不減 接機粉絲擠爆機場
香港天王郭富城「星展銀行－郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」本週末即將在高雄巨蛋盛大登場。昨（6日）剛升格為「三寶爸」的郭富城現身高雄小港機場，吸引大批粉絲提早守候接機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三寶爸郭富城開唱大驚喜！這首兒歌全嗨翻 高雄巨蛋變身大型KTV
舞台王者郭富城 1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢出道35 週年之際，於11月8日、9日帶著 「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。相隔近一年再次回到台灣，郭富城準備誠意十足的歌單與全面升級的舞台設計，帶給台灣歌迷充滿震撼的視覺與聽覺盛宴，精心挑選的歌單更是滿滿回憶殺，讓今晚的高雄巨蛋變身大型KTV，掀起熱烈合唱。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
郭富城相隔30年再度訪高雄 演唱會開唱前先衝「這間店」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導香港天王郭富城今、明兩天將於高雄巨蛋舉行「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，前晚（6日）與工作團隊搭機抵達...FTNN新聞網 ・ 1 天前
郭富城重現「你是我的巧克力」經典詞！自嘲中文沒進步：靠3個女兒教我
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。他今晚也帶領粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回「吻我，不要問我」，全場激動尖叫。鏡報 ・ 18 小時前
郭富城高雄近距離寵粉 三寶爸餓撲麻辣鍋
