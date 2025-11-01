天王來了！GD開唱倒數趕飛台灣 私人飛機奢華內部曝光

韓國天王GD權志龍（G-DRAGON）為了週末在台北大巨蛋舉行的演唱會，10月31日晚間搭乘私人飛機來台，而他搭乘的私人專機內部模樣也曝光了，看起來相當豪華。

GD將於11月1日、2日連續兩天首度登上台北大巨蛋。（圖／翻攝 Fanplusonedotcom IG）

經常分享GD動態的IG私人公開帳號「8lo8lo8lowme」發限時動態，只見GD搭乘私人飛機深夜來台，他戴著口罩羞澀地指向機艙後方的螢幕，顯示飛機正在韓國上空飛行，出發時間為韓國晚間10點49分（約台灣時間晚間9點49分）。若按照飛行時間推估，GD抵達台灣時已是深夜時分。

GD對對著鏡頭比出倒V手勢。（圖／翻攝自IG@8lo8lo8lowme）

GD參加完慶州APEC歡迎晚宴後就趕來台灣準備演唱會，影片中可見他的搭機穿著相當隨性，頭戴香奈兒髮箍，身上蓋著毛毯，素顏亮相也能看出整體氣色不錯。影片最後，GD展現活潑一面，對著鏡頭比出倒V手勢。據悉，這是GD今年第二次訪台，許多歌迷也相當期待本周末登場的演唱會。

