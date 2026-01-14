天王出戰澳網！周杰倫今下午出賽「一分大滿貫」 可透過2平台轉播收看

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

華語歌壇天王周杰倫宣布，參加今年澳洲網球特別表演賽「一分大滿貫」，並表示若奪冠將把獎金全數捐出。賽事將於台灣時間今（14）日下午4點半開打，球迷可透過愛爾達電視和博斯運動台轉播即時收看。

華語歌壇天王周杰倫今下午4點半將出戰澳網特別表演賽「一分大滿貫」（圖／翻攝周杰倫IG）

據了解，澳網創新賽事「一分大滿貫」不屬於傳統賽事，而是採用「一球決勝負」的遊戲規則。本次賽事共有48人同場競技，除了24位來自網壇的職業球星，還有24名由業餘好手及知名人士組成。每場比賽只打1球，勝者直接晉級，輸家則立即淘汰，節奏相當緊湊。

比賽開始前，雙方將會以猜拳決定發球權或選場地，規則上也十分寬容，業餘選手可以有2次發球機會，給予較多彈性，至於職業球員則僅能發球1次，讓比賽更具看頭。

今年出場的職業選手陣容強大，包括當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、日本名將大坂直美等網壇好手。冠軍可抱走100萬美金（約新台幣3000萬元）大獎。周杰倫表態，若自己幸運贏得冠軍，會把獎金全數捐出做公益。



