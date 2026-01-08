天王古天樂與宣萱25年後為《尋秦記》電影版台北合體首映. 劉冠廷送上祝福

古天樂12年未來台灣、宣萱25年未登台，2人在25年後在台北再度合體/記者倪有純拍攝

穿越經典《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本！為香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，古天樂和宣萱8日來台舉辦首映會，引爆粉絲熱情。

首映會現場氣氛熱烈，古天樂笑說：「《尋秦記》集合了原班人馬及很多幕後人員的心血打造，希望台灣也能開出好票房。」

《尋秦記》於2026年1月9日天命回歸、全台上映。《尋秦記》在華人圈都開出亮眼成績，不但情懷滿滿，內容也節湊明快，口碑與話題都滿載！

《尋秦記》推出電影版本，更難得的集結原班人馬演出，在華人影壇掀起一股強大的回憶殺！電影在香港的上映首日便打破了香港影史的開票紀錄，上映一周現在票房更快速累積到破5000萬港幣（約2億台幣），口碑和票房都滿滿！而古天樂與宣萱來台灣宣傳話題一出，立刻掀起狂潮，六場映後見面會共1800張票，全數一分鐘秒殺完售，可見得影迷對《尋秦記》的高度期待，更證明這對螢幕情侶的高人氣！

《尋秦記》於MUVIE CINEMAS舉辦首映會，由曾寶儀主持，古天樂與宣萱許久沒來台灣，媒體擠爆現場！兩人一現身便引發滿場的影迷尖叫不斷，氣氛超HIGH！古天樂和宣萱一起公開來台宣傳，他們在25年前來進行港劇版《尋秦記》的收視慶功宴，這回為了電影版再度一起來台，古天樂已升級兼任影監製及演出，兩人笑說很想念台灣的各種小吃，雖然台北天氣很冷也想喝一杯珍珠奶茶。

古天樂非常開心電影在各地開紅盤，希望台灣也能有好票房。宣萱則笑說能夠湊齊原班人馬再拍《尋秦記》真的是很美好的回憶，電影中的大結局也是給所有尋秦迷一份美好的禮物。兩人都覺得能夠拍到《尋秦記》可以陪伴那麼多影迷一起成長的作品，真的是很難得的經驗。

首映會現場也出現驚喜的特別來賓，劉冠廷捧著「旋轉馬鈴薯花束」現身！他曾和古天樂合作演出懸疑電影《私家偵探》，當時覺得自己美夢成真。他表示當時受到古天樂很多照顧，知道他花了很多心力完成的《尋秦記》在各地都有很棒的成績，更抽空到台灣來宣傳，他一定要到現身恭賀，更要祝福電影在台灣也票房長紅。因為古天樂的簽名非常獨特，很多個圈圈被網友笑說很像在夜市販賣的旋轉馬鈴薯串，劉冠廷特別花心思把薯串包成花束，祝福票房如薯串般一圈一圈往上，暴風大賣！

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。