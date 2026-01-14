天王周杰倫澳網國籍CHN 粉專點名綠側翼：可開始抵制了！

華語樂壇天王周杰倫今（14）日受邀登上大滿貫澳洲網球公開賽，以外卡球員身分參加「一分大滿貫」（1 Point Slam）賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董連球都沒碰到就遭到淘汰。此外，他的國籍標示問題，也引發外界關注。對此，臉書粉專「政客爽」質疑青鳥現在完全不講話，同時點名八炯「可以開始抵制了」。

周杰倫。(圖/截自澳網社群平台X)

粉專「政客爽」今天貼文寫道，是這樣，一般藝人國籍寫中國或是中國台灣，青鳥一定會跳針起來出征，連鍾明軒這種沒怎樣的，也被民進黨立委郭昱晴酸「沒事中國人，有事台灣人」。

粉專「政客爽」表示，不過目前明明可以寫TPE卻寫CHN的周杰倫，現在青鳥完全不講話，空氣凝結到只能點一首周杰倫的〈安靜〉。

八炯。(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」還表示，題外話，去年八炯去聽周杰倫演唱會哭了，被質疑雙標，八炯回應，「從自己開始做頻道以來，從未聽過周杰倫有過講自己是中國人的政治言論，並直言如果周杰倫在習近平執政下講自己是中國人，他將會「抵制」周杰倫，並呼籲大家『多讀書』」。

粉專「政客爽」點名，好的，大鷹派八炯你可以開始抵制了。

