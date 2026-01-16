天王回來了！黎明IG首發短片曝光 歌迷瘋搶門票引全網暴動

記者林宜君／台北報導

黎明近日無預警開設Instagram帳號，首波動態立刻為即將登場的紅館演唱會暖身。（圖／翻攝自黎明國際歌迷會(香港)IG）

低調多年的天王終於現身社群平台。黎明近日無預警開設Instagram帳號，首波動態立刻為即將登場的紅館演唱會暖身，也讓歌迷直呼「青春回來了」。「香港天王」黎明即將自3月22日起，於香港紅磡體育館舉辦共10場《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》。為替演唱會造勢，他近日正式開啟全新IG帳號「leonhelloyou」，並上傳演唱會宣傳短片，瞬間吸引大批歌迷追蹤關注。

黎明近日正式開啟全新IG帳號「leonhelloyou」，並上傳演唱會宣傳短片，瞬間吸引大批歌迷追蹤關注。（圖／翻攝自黎明Leon Lai IG）

黎明罕見進駐社群平台，也讓粉絲格外興奮，留言區湧入「終於等到你」、「機票已買好」、「10場all in」等回應，不少人更敲碗希望他未來能多分享生活與工作近況。此外，宣傳片中出現的三隻「海賊兔」角色，也引發歌迷揣測是否暗藏彩蛋，紛紛猜想是否象徵演唱會將有特別嘉賓登場，相關話題持續在網路發酵。

