天王天后推手屠穎猝逝！天天運動卻早逝！醫揭運動猝死3大元兇

曾為王菲〈天空〉、張學友〈忘記你我做不到〉、辛曉琪〈味道〉等無數金曲編曲的「天王天后幕後推手」、金曲獎最佳編曲人屠穎，驚傳於11/1猝逝，享壽62歲。據悉，他是在飯店跑步機上跑步時意外摔倒，頭部撞擊導致顱內出血離世，消息震驚華語樂壇。

醫師警告，許多運動意外都發生在自認身體好的「運動老手」身上，忽略身體每日狀況的細微變化，恐讓健身變傷身！

齊豫演唱會前夕驟逝，王菲、張學友、張信哲、楊丞琳金曲皆出自他手

屠穎是華語樂壇重量級的編曲大師，編曲作品超過千首，堪稱天王天后的黃金推手。從王菲的〈天空〉、張學友的〈忘記你我做不到〉、張信哲的〈過火〉、辛曉琪的〈味道〉，到楊丞琳的〈曖昧〉、〈左邊〉，以及許茹芸的《如果云知道》專輯，連老牌歌手鄭進一、施文彬也都和他合作過，無數膾炙人口的經典旋律，都烙印著他的音樂靈魂。

屠穎原定在廣州擔任齊豫演唱會的音樂總監，卻在演出前夕發生憾事。與他熟識的藝人黃安透露，屠穎是個風雨無阻的運動狂人，熱愛跑步、游泳與重機，沒想到卻在最熟悉的運動中倒下，英年早逝。

為何運動中會猝死？醫師點名3大「心腦殺手」

看似健康的運動為何會瞬間奪命？台安醫院心臟內科主任林謂文表示，運動中猝死多為「心因性猝死」，主要與三大元兇有關：

致命性心律不整

激烈運動會刺激交感神經，使心跳加速、血壓升高，若加上脫水、電解質失衡，就可能誘發心室顫動等致命的心律不整，導致心跳停止。

急性心肌梗塞

對於本身已有冠狀動脈疾病（血管狹窄）的人，激烈運動會讓心肌需氧量暴增，導致缺氧更嚴重，進而引發心絞痛或心肌梗塞。

腦血管意外（中風）

運動時血壓瞬間飆升，也可能使腦部脆弱的血管破裂（腦出血）或堵塞（腦梗塞），若發生在腦幹等關鍵部位，同樣會造成猝死。

猝死前警訊 醫：異常疲累、精神恍惚都是求救信號

許多人以為猝死來得突然，其實身體可能早已發出警訊，只是被忽略了。林謂文醫師指出，雖然當事人已無法告知，但據旁觀者描述，有些患者在事發前會出現一些異常狀況，包括：

特別喘、感覺極度疲累

冒汗冒得特別嚴重

精神恍惚、注意力不集中

頭暈目眩、快要昏倒的感覺

林謂文醫師強調，這些都不是「正常」的運動反應，一旦出現，就代表身體已達極限，應立即停止運動。

運動老手更要當心！別把昨天的體能當成今天的標準

林謂文醫師特別提醒，許多意外都發生在運動老手身上，因為他們常自認體能好，而輕忽了身體每日的變化。他強調一個重要觀念：「你每一天的身體狀況都是不一樣的！」

尤其是在「大病初癒」或身體未完全恢復時，運動強度更應保守。不能認為自己平常能跑5公里，今天就一定也能跑到。運動前務必評估當下狀況，運動中有任何不適，絕對不要硬「ㄍㄧㄥ」，應立刻緩和或停止。

跑步機安全守則！醫師親授「保命5招」避免憾事

跑步機是方便的健身器材，但也隱藏風險。林謂文醫師建議，使用跑步機應遵守「保命5招」：

循序漸進：速度與坡度都應從慢、從低開始，讓身體適應後再逐步提升。 升坡度要先降速：提升坡度會增加心肺負擔與跌倒風險，應先將速度放慢，待跑穩後再加速。 不適時緩步降速：若感到喘、心悸或頭暈，應先降低速度與坡度，以慢走緩和，切勿突然停下。若極度不適，則應立即停止。 善用扶手：當感覺腳步跟不上、頭暈或快跌倒時，應立刻緊握扶手穩定身體。 補水補充鹽分：運動會因流汗導致脫水與血壓下降，應適時補充水分，若長時間大量流汗，可適量補充稀釋後的運動飲料。

◎ 圖片來源／翻攝自屠小穎微博

◎ 諮詢專家／林謂文醫師

