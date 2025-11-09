天王天后推手屠穎猝逝！天天運動卻早逝！醫揭運動猝死3大元兇
曾為王菲〈天空〉、張學友〈忘記你我做不到〉、辛曉琪〈味道〉等無數金曲編曲的「天王天后幕後推手」、金曲獎最佳編曲人屠穎，驚傳於11/1猝逝，享壽62歲。據悉，他是在飯店跑步機上跑步時意外摔倒，頭部撞擊導致顱內出血離世，消息震驚華語樂壇。
醫師警告，許多運動意外都發生在自認身體好的「運動老手」身上，忽略身體每日狀況的細微變化，恐讓健身變傷身！
看更多：「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
齊豫演唱會前夕驟逝，王菲、張學友、張信哲、楊丞琳金曲皆出自他手
屠穎是華語樂壇重量級的編曲大師，編曲作品超過千首，堪稱天王天后的黃金推手。從王菲的〈天空〉、張學友的〈忘記你我做不到〉、張信哲的〈過火〉、辛曉琪的〈味道〉，到楊丞琳的〈曖昧〉、〈左邊〉，以及許茹芸的《如果云知道》專輯，連老牌歌手鄭進一、施文彬也都和他合作過，無數膾炙人口的經典旋律，都烙印著他的音樂靈魂。
屠穎原定在廣州擔任齊豫演唱會的音樂總監，卻在演出前夕發生憾事。與他熟識的藝人黃安透露，屠穎是個風雨無阻的運動狂人，熱愛跑步、游泳與重機，沒想到卻在最熟悉的運動中倒下，英年早逝。
為何運動中會猝死？醫師點名3大「心腦殺手」
看似健康的運動為何會瞬間奪命？台安醫院心臟內科主任林謂文表示，運動中猝死多為「心因性猝死」，主要與三大元兇有關：
致命性心律不整
激烈運動會刺激交感神經，使心跳加速、血壓升高，若加上脫水、電解質失衡，就可能誘發心室顫動等致命的心律不整，導致心跳停止。
急性心肌梗塞
對於本身已有冠狀動脈疾病（血管狹窄）的人，激烈運動會讓心肌需氧量暴增，導致缺氧更嚴重，進而引發心絞痛或心肌梗塞。
腦血管意外（中風）
運動時血壓瞬間飆升，也可能使腦部脆弱的血管破裂（腦出血）或堵塞（腦梗塞），若發生在腦幹等關鍵部位，同樣會造成猝死。
猝死前警訊 醫：異常疲累、精神恍惚都是求救信號
許多人以為猝死來得突然，其實身體可能早已發出警訊，只是被忽略了。林謂文醫師指出，雖然當事人已無法告知，但據旁觀者描述，有些患者在事發前會出現一些異常狀況，包括：
特別喘、感覺極度疲累
冒汗冒得特別嚴重
精神恍惚、注意力不集中
頭暈目眩、快要昏倒的感覺
林謂文醫師強調，這些都不是「正常」的運動反應，一旦出現，就代表身體已達極限，應立即停止運動。
看更多：蔡依林、蕭亞軒御用命理師卜陽睡夢中驟逝！醫揭睡中猝死6大殺手
運動老手更要當心！別把昨天的體能當成今天的標準
林謂文醫師特別提醒，許多意外都發生在運動老手身上，因為他們常自認體能好，而輕忽了身體每日的變化。他強調一個重要觀念：「你每一天的身體狀況都是不一樣的！」
尤其是在「大病初癒」或身體未完全恢復時，運動強度更應保守。不能認為自己平常能跑5公里，今天就一定也能跑到。運動前務必評估當下狀況，運動中有任何不適，絕對不要硬「ㄍㄧㄥ」，應立刻緩和或停止。
跑步機安全守則！醫師親授「保命5招」避免憾事
跑步機是方便的健身器材，但也隱藏風險。林謂文醫師建議，使用跑步機應遵守「保命5招」：
循序漸進：速度與坡度都應從慢、從低開始，讓身體適應後再逐步提升。
升坡度要先降速：提升坡度會增加心肺負擔與跌倒風險，應先將速度放慢，待跑穩後再加速。
不適時緩步降速：若感到喘、心悸或頭暈，應先降低速度與坡度，以慢走緩和，切勿突然停下。若極度不適，則應立即停止。
善用扶手：當感覺腳步跟不上、頭暈或快跌倒時，應立刻緊握扶手穩定身體。
補水補充鹽分：運動會因流汗導致脫水與血壓下降，應適時補充水分，若長時間大量流汗，可適量補充稀釋後的運動飲料。
看更多：胸痛拒醫竟猝逝！《問心》揭心梗殘酷真相：延誤2天心肌壞死
◎ 圖片來源／翻攝自屠小穎微博
◎ 諮詢專家／林謂文醫師
更多健康2.0報導
網紅醫師蒼藍鴿告別眼鏡！不是近視雷射手術 用這招雙眼視力變1.5
男騎重機環島完「軟腳」竟是椎間盤突出 醫點名「這運動」也容易發生
天冷就想尿？醫驚爆：膀胱也會怕冷！「腳踝電療」緩解膀胱過動症
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 20 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 12 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 21 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 14 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 17 小時前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 11 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前