「天王天后推手」屠穎廣州辭世震撼樂壇 李麗芬號召捐款助遺體返台

華語界許多天王天后的幕後推手屠穎，於昨（1）日在廣州意外辭世，原定昨晚舉行的齊豫廣州演唱會也緊急宣布延期。許多歌手紛紛發文哀悼屠穎，表達不捨與傷感，《愛江山更愛美人》原唱李麗芬也在臉書發起捐款，號召大家協助家屬用專機將屠穎遺體運返回台。

李麗芬於臉書發文（圖／翻攝自李麗芬臉書）

今（2）日早晨李麗芬於臉書發文，寫下「屠穎老師需要從廣州回來臺灣」，並強調屠穎對華語樂壇的貢獻舉足輕重，為此，她想提議歌手們給予家屬金錢上的資助，幫助屠穎家人聘用專機，讓屠穎遺體順利返台。

知名音樂人屠穎在廣州驟逝。（圖／翻攝自屠穎臉書）

李麗芬也在底下留言率先表示，自己會捐款10萬元。貼文發出後，藝人于冠華、資深音樂人的鍾興民等人也紛紛響應，表示願意一同加入捐款行列，不過今日稍早李麗芬再留言補充「我們先等屠穎老師家人的決定」。

李麗芬留言表示，自己會捐款10萬元，更留言感謝屠穎於樂壇上的奉獻。（圖／翻攝自李麗芬臉書）

被稱為樂壇天王、天后幕後推手的屠穎，曾獲金曲獎最佳編曲獎，無數作品成為華人樂壇經典，像是許茹芸的成名曲《如果雲知道》、楊丞琳的《曖昧》、胡瓜的《大雨大雨一直下》都是出自他手，歌神張學友、周華健、齊豫、青峰等人都是他曾合作過的對象。

