天王天后CES同天開講！黃仁勳、蘇姿丰打響2026年AI之戰序幕

輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰將在CES開講。

科技業年度盛事CES（美國消費性電子展）將在美西時間2026年1月6日登場，本次開幕演講將由超微（AMD）執行長蘇姿丰領銜，而2025年受邀開幕演講的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2026年CES中，則是在同一天自辦演講，頗有AI天王天后交鋒意味。

科技業年度盛事CES將在美西時間2026年1月6日登場，本次重點關注超微執行長蘇姿丰於開幕演講的內容，同時當天輝達執行長黃仁勳也不甘示弱，也將舉辦演講，AI天王天后大比拚有望成為焦點。

廣告 廣告

在每年年初打頭陣的年度大展CES被視為是當年度科技業風向球，預計將有13萬人與4,500家廠商參與，本次CES以「AI Forward（AI前行）」為主題，探討AI與日常生活的結合，從個人電腦到智慧家電，甚至到自駕車、機器人等最夯題材都能在現場看到，AI可謂是已經全面融入每個人的生活。

由蘇姿丰主講的開幕演講將在美西時間1月5日下午6:30開始，她將以「AI如何改變世界為題」，說明AMD在CPU、GPU方面的解決方案組合，以及如何賦能客戶與合作夥伴解決全球最重要的挑戰。

黃仁勳演講將在同天下午1點開始，預計分享AI趨勢，可能會有機器人、無人機、車用相關內容，屆時也能觀察會不會有Rubin平台最新進度，或是揭露新的合作夥伴。



回到原文

更多鏡報報導

聖誕行情還沒完 台積電衝上1510元領軍 台股上漲200點觸新高

蘋果、輝達大單讓台積電市占率衝上72% China for China改寫產業版圖

AI持續帶旺半導體 ASIC、GPU之爭加劇！2026年十大科技產業趨勢一次看