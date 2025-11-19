「天王嫂訓練營」Amy姐揭牽線內幕 空姐妻倒追潘瑋柏方法曝

潘瑋柏、宣云2020年宣布結婚，2023年在峇里島補辦婚禮。（圖／翻攝自lunaaay__ IG）

男星潘瑋柏在2020年閃電宣布與大陸空服員宣云（Luna）結婚，消息震撼演藝圈。兩人婚後極為低調，鮮少公開放閃。外界長期盛傳一名「Amy姐」是名媛培訓班創辦人，曾協助漂亮女孩成為「天王嫂」，但她對此始終未正面回應。事隔多年，如今Amy姐在影片中公開談及當年介紹潘瑋柏與宣云認識的內幕。

潘瑋柏與宣云結婚時，萬達集團董事長王健林之子王思聰曾在網路上留言：「我服了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏。」讓「天王嫂訓練營」的傳聞一度成為熱門話題。近日Amy姐在小紅書分享影片，首次親口還原兩人相識過程，透露最初是宣云主動詢問她是否能引薦潘瑋柏，「她喜歡聽他的歌，想認識一下」。不過她也提到只是每私下介紹朋友認識，並不是真的有「天王嫂訓練營」。

作為兩人的共同友人，Amy姐不僅安排初次見面，之後還刻意創造多次「小範圍」的聚會機會，從原本十幾、二十人一起唱歌的場合，縮小到只有四、五人、五、六人的小圈子飯局，讓兩人能在較自然的環境中互動。

Amy姐也分享她敏銳的觀察。她指出，宣云在聚會中總是乖巧安靜地坐在旁邊，與上海社交圈中競爭激烈的女孩截然不同，反而讓她覺得氣質突出。再加上她感受到潘瑋柏對宣云也抱持好感，因此聊天時會刻意把話題往兩人身上引導，為他們創造更多對話與接觸機會。她透露，自己擅長快速捕捉一個人的閃光點並放大，也因此在促成兩人關係上發揮了作用。

值得注意的是，Amy姐也說，她是從新聞上才得知兩人結婚，事前完全不知情。此次影片曝光後，再次引發討論，因為潘瑋柏過去曾對外表示，他與妻子是在飛機上偶遇相識，與此次說法並不一致，讓外界重新關注兩人戀情的始末。不過，無論相識版本如何，潘瑋柏與宣云婚後生活依舊低調穩定，並於2023年在峇里島補辦婚禮，家庭現況看來幸福美滿。

