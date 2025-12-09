天王星大樓倒塌奪命！惡建商被起訴、黑心建築師遭通緝

去年（113年)4月3日上午，花蓮「天王星大樓」因為突然發生的芮氏規模7.3強震導致嚴重傾斜，釀成4人受傷及1位康姓女老師慘死，蓋此棟大樓時涉嫌偷工減料的建商今（9日）被起訴，潛逃國外遭通緝的建築師黑歷史也曝光。

天王星大樓當時的慘況。 （圖／資料畫面，中天新聞）

檢方調查發現，陳姓建商與謝姓經理於民國73年在花蓮市北濱段興建這棟地下一層、地上九層的天王星大樓。依當時法規，五層以上供公眾使用的建築物須檢附地質鑽探報告書及結構計算書，並由合格建築師設計監造、營造廠商承造。該案委由曾姓建築師擔任設計及監造人，並由陳姓土木技師負責結構計算，再由曹姓建築師簽證。

然而，檢方指出，陳姓技師在製作結構計算書時疏忽大意，靜載重低估達34.2%，水平地震橫力也少算28.4%。此外，計算書中一樓高度採用3.6公尺，與建築圖說的4.5公尺不符，導致一樓樑柱配筋嚴重不足。負責簽證的曹姓建築師未確實查核就直接簽名，讓明顯錯誤通過審查。

更嚴重的是，陳姓建商未依法監督施工現場，也未確實到場勘驗，導致大樓竣工前就已出現柱兩端箍筋間距過大、主筋搭接長度不足等問題，使鋼筋強度僅能發揮70%，大幅降低建築物的結構強度與耐震能力。

去年4月3日上午7時58分強震發生後，天王星大樓因結構計算、設計及施工缺失，一樓柱體首先破壞。隨後在8時11分的餘震中，建築物抗震力不足向南傾斜倒塌，康姓女教師在一樓遭土石壓砸胸部，因創傷性窒息不幸身亡。

檢方強調，陳姓建商輕忽管理責任，導致建物存在重大施工瑕疵，原本應有的安全把關機制形同虛設，不僅造成康女死亡，更讓數百戶居民無家可歸。然而陳男犯後矢口否認犯行，將所有責任推給已過世的謝姓經理，毫無悔意，因此請求法院從重量刑以示懲儆。

而目前謝姓經理、陳姓技師已死亡，被通緝的建築師曹雲生的黑歷史也曝光，據調查7年前（民國107年）在0206地震中倒塌的吾居吾宿大樓，竟然也是他設計的，當時有住戶質疑出事的原因不單是地震，還有頂樓加蓋3層才會導致慘劇發生。

檢警調查發現曹姓建築師（以下簡稱曹男）跟林姓土木技師，在民國83年製作大樓結構計算書及設計時，竟然違背當年建築數成規，導致建物耐震的能力明顯降低違反規定，嚴重低估建築物自重約24.06％，並且低估地震力導致柱斷面不足，一樓柱子竟然出現七處尺寸太小的斷面。

另一位嫌犯謝姓承造人，則是施工時誤把鋼筋尺寸弄錯，鋼筋品質也不佳，強度比良品降低1／3，鋼筋、繫筋數量都不足，不符建築結構圖，沒按圖施工，柱底梁端混凝土及鋼筋施工品質不佳造成鏽蝕，又同意曹雲生沒到場監督營造業者按圖施工，致建築常規中「建築師應實際對大樓施工過程進行監造，並查核建築材料之規格及品質」完全沒做到，材料跟施工出錯時也沒發現。

檢方偵結後認為謝姓承造人跟曹雲生等人，確實涉犯違背建築術成規罪嫌，但吾居吾宿大樓在85年完成建造，0206地震則發生在107年，已經超過10年追訴期，且林姓土木技師在案發後已死亡，最後沒有起訴他們，只是7年後倒塌的天王星大樓竟又是曹雲生設計，檢警一查又發現，曹的事務所在102年就註銷登記，人也搬到國外，戶籍更不在台灣，目前檢方已對他發布通緝。

