天王星大樓倒塌建商遭訴 屋主：以為天災竟是人禍

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮市天王星大樓在0403強震中倒塌釀1死，檢方依過失致死罪起訴建商；大樓所有權人表示，本以為天災竟是人禍，感謝縣府協助在第一時間讓相關負責人資產被凍結並限制出境，使後續司法作為能有所保障。

2024年4月花蓮發生大地震，花蓮地方檢察署今天發布新聞稿表示，陳姓被告為公司負責人，輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，也造成施工時，原可監督把關建物安全的機制遭架空，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡的公司謝姓經理等人，未見悔意，請求法官從重量刑。

天王星大樓代表人王貞云接受記者電訪表示，大樓有75戶，其中康老師不幸罹難，「我們至今仍深感心痛」，而大樓倒塌造成住戶失去家園、承受巨大身心創傷。尊重司法機關量刑意見，期盼法院在審理時能兼顧事實、法律與社會正義，讓真相完全呈現，讓責任能回到應負責的人身上。

王貞云說，本以為地震是天災，原來人禍因素確實存在，這對所有受災住戶而言，是重要且必要的真相。天王星大樓曾挺過2018年的0206強震，完全沒有料到會是建商在利益導向下忽略建築品質與住戶安全，造成後續難以彌補的遺憾，尤其從媒體報導中知道建築師也是0206地震受損的「吾居吾宿」大樓同一名建築師。

王貞云指出，未來將持續配合司法調查與後續重建行政程序，並在合法範圍內捍衛每一住戶的權益與安全。本案的真相既已逐步揭露，也希望此事件能促使未來建築專業制度更為嚴謹，避免悲劇重演。（編輯：黃名璽）1141209