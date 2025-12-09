天王星大樓0403強震倒塌 花檢起訴建商 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

花蓮市天王星大樓在去年「0403」大地震中倒塌，造成住戶康姓女老師為救愛貓不幸罹難，花蓮地檢署偵查後發現，已亡故的陳姓土木技師錯誤計算結構計算書，造成1樓樑、柱配筋不足，且營造公司陳姓建商也輕忽怠慢管理建築業務，致建物施工有重大瑕疵，事後還否認犯行推諉責任，今（9）日依過失致死罪嫌起訴陳姓建商，並請求法官從重量刑。同時對逃逸中的曹姓建築師務所負責人發布通緝。

檢方調查，陳姓建商自73年5月起擔任該建築公司負責人，同年與公司現已亡故的謝姓經理擇定在花蓮市北濱段某土地建蓋地下1層、地上9層的天王星大樓，並依法分別委託建築師事務所負責人曹男擔任建案設計人、現已亡故的土木技師陳男計算結構，並出具結構計算書再由曹男簽證。

陳姓建商於製作結構計算書當時並無不能注意之情事，竟疏未注意，未恪遵建築技術規則，結構計算書採用之靜載重低估34.2％（達1189噸），水平地震橫力亦少算28.4％（達127噸），另經比對建築圖說，計算書中計算所採之一樓高度 3.6m，與建築圖說4.5m不符（少算0.9m），直接造成一樓樑、柱配筋不足。

曹姓建築師務所負責人對於陳姓建商製作之天王星大樓結構計算書，本應注意查核該結構計算書應依公認通用之設計方法，予以合理分析，依所規定之需要強度設計之，就建築物構造之靜載重應按實核計，並於結構計算書上予以詳載，且其所設計之建築物構造應能抵禦任何方向之地震力，曹男竟疏未注意及此，逕自在該結構計算書上簽證，導致該結構計算書有上開明顯之錯誤。

檢方起訴指出，陳姓建商應知建築營造屬專業工程，其身為營造公司負責人，本依法注意就本件工程應監督所屬員工、工地主任及包商就工程依照核定工程圖樣及說明書、施工圖說施工，所有為達成設計規定之品質要求，均應詳細載明施工說明書中，以防止「天王星大樓」因施工不良遇地震致建物倒塌等危險發生，竟疏未注意，未確實監督所屬員工、工地主任及包商就工程依圖說及規定施工，又疏未注意確實到場勘驗查核施工狀況，致所施工完成之天王星大樓於竣工前，發生建築物柱兩端箍筋間距偏大（圖說為10cm，施作成15cm）及主筋搭接長度不足約30％，使鋼筋強度僅能發揮70％，有降低結構強度暨耐震能力之違誤，而有影響建築結構安全施工錯誤之過失。

去年4月3日7時58分9秒，在花蓮縣近海發生規模7.2地震及所陸續發生餘震，在花蓮縣花蓮市觀測站（為距離天王星大樓最近之觀測站），測得之最大地動加速度，為458.01gal。因天王星大樓有結構計算、設計及承造等缺失，造成天王星大樓1樓柱先破壞，又於同日8時11分許，建築物抗震能力不足向南傾斜倒塌，致住戶康姓女老師在天王星大樓1樓處遭土石壓砸壓迫胸部，創傷性窒息死亡。

檢察官除依過失致死起訴陳姓建商，並認為陳男身為建築公司負責人，輕忽、怠慢管理公司建築業務，導致建物有施工上重大瑕疵，亦造成施工時，原可監督把關建物安全之機制遭架空，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡之謝姓經理等人，未見悔意，請對被告從重量刑，以示懲儆。

