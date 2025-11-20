「天王星衝」11／21登場！全年最佳觀測期曝光

今年的「天王星衝」將於11月21日登場。台北天文館表示，所謂「衝」，是指行星與太陽在天球上經度相差180度，此時天王星與地球距離最近，亮度也最高，達到接近肉眼可見極限的5.6等，是全年觀測這顆冰巨行星的最佳時機。（台北天文館提供）

今年的「天王星衝」將於11月21日登場。台北天文館表示，所謂「衝」，是指行星與太陽在天球上經度相差180度，此時天王星與地球距離最近，亮度也最高，達到接近肉眼可見極限的5.6等，是全年觀測這顆冰巨行星的最佳時機。

天文館表示，天王星繞太陽1圈約需84年，與地球的會合週期約為1年又4日，因此每年「衝」的日期會稍晚幾天。「衝」的前後數周皆為觀察良機，入夜後天王星隨金牛座從東方升起，直到日出前西沉，整夜可見，觀測條件極佳。

天文館指出，在這段期間內，天王星恰好位於昴宿星團南方約4.5度，可使用雙筒望遠鏡配合星圖，以醒目的昴宿星團為指標來尋找，而天王星柔和的青綠色在望遠鏡視野中格外醒目，不難分辨。由於天王星的視直徑僅3.8角秒，需使用較大口徑天文望遠鏡並在較高倍率下觀賞才能看出其圓盤狀外觀。

台北天文館將在11月22日晚間19至21時，開放第二觀測室的專業天文望遠鏡，邀請民眾一睹這顆少為所見的遙遠行星。

