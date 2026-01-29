天王真的來了！郭富城現身台北「首主演台片」合體大咖億萬女星

記者林汝珊／台北報導

天王郭富城日前曾預告農曆春節新年前夕將投入全新電影拍攝，今（29日）揭曉新作謎底，他將首度主演台片，出演奇幻喜劇《老子》。本片由導演許富翔執導，集結影帝影后級演員郭富城、王柏傑、陳意涵、楊貴媚、古斌等華麗卡司，傾力演出，今舉行開鏡儀式。

郭富城首度主演台片。（圖／網銀國際影視提供）

郭富城對新作《老子》劇本十分欣賞，透露新戲開拍心情:「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中 學習更多，就像和角色活過一次一樣。」並說此次主演電影《老子》，籌備期間和導演許富翔、王柏傑都花費許多時間溝通，從角色外型到個性談吐，每個細節都不放過，務求做到最好。

王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸:「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺 ，尤其是在一個這麼有趣的角色，雖然真的很緊張，但想到可以跟他一起共創，而且是 非常難得的經驗。我也一直想跟許富翔導演合作，這次終於圓夢了，兩個願望一次滿足。」

陳意涵笑說:「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我 在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的!」，並搞笑說，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以 多來探班就好。」古斌則說:「電影劇情一定是華人都會有共鳴的話題，上映後一定會帶 家人進戲院看片。」

