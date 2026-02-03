天王結婚前「地下情藏4年」 工作人員組人牆防偷拍

周杰倫2015迎娶昆凌前傳地下情4年，助理工作人員組「人牆」躲媒體。（翻攝自昆凌IG）

王心凌、吳克群多年來以舞台前的螢幕情侶之姿，一邊賺錢一邊培養感情，旁邊自然有不少工作人員可以當出遊時的煙霧彈。過往不少如此同事打掩護的演藝圈情侶，身旁的夥伴都是他們感情的推手。

中國大陸歌手汪蘇瀧傳與女網紅俊辰談戀愛，兩人在汪蘇瀧36歲生日當天，被狗仔拍到在北京約會，擔心戀情曝光，還帶著助理同行，藉此掩護戀情。

汪蘇瀧爆與俊辰交往，男方36歲生日北京約會還帶助理同行掩護。（翻攝自汪蘇瀧微博）

阮經天被直擊開車載女星李佳穎互動曖昧，且疑似發現遭狗仔跟拍，找來女性經紀人坐上後座充當煙霧彈掩護，仍被揭露坐副駕的是李佳穎。

阮經天開車載李佳穎互動曖昧，找女經紀人坐後座當煙霧彈仍被抓包。（攝影組）

周杰倫在2015年與昆凌結婚前，曾有過一段長達約4年的地下情，為了躲避媒體，傳出由周杰倫身邊信任的助理、工作人員組成「人牆」掩護。

