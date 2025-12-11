天王蕭敬騰義氣相挺《鑽石舞台之夜》 胡瓜曝他唱酬全捐「二話不說就答應」

胡瓜《鑽石舞台之夜》演唱會，宣布邀來蕭敬騰演出。（圖／常朝貴攝）

由胡瓜發起、領軍主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，繼今年於台北、台中共舉辦4場演出後，今（11日）正式宣布將在明年3月21日、22日重返台北流行音樂中心開唱。記者會上公布卡司陣容，包括余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友，以及最受矚目的蕭敬騰等重量級歌手都將參與盛會。胡瓜透露，此次兩場演唱會斥資高達台幣2千萬元，製作規模全面升級。

胡瓜強調蕭敬騰與團隊對台灣一直懷抱深厚情感。（圖／本刊資料照）

這次演出陣容最引人關注的就是金曲歌王蕭敬騰的加入，胡瓜透露蕭敬騰的出場費一向不低，但他在得知活動以公益為主軸後，立即承諾將唱酬全數捐出，展現高度義氣。胡瓜說為邀請蕭敬騰登台，他與對方經紀人、同時也是蕭敬騰妻子的Summer溝通近半年，過程相當曲折，最終順利敲定合作。

胡瓜強調蕭敬騰與團隊對台灣一直懷抱深厚情感，此次願意為公益零酬演出，更證明其對活動的支持與善意。胡瓜表示：「他們聽到是做公益，二話不說就答應了。」也希望明年演唱會能再創佳績，持續以音樂回饋社會。

