天王陳奕迅搭兩大女神朱茵、林熙蕾 《不得不好死》聯手回歸影壇
探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題的劇情長片《不得不好死》（暫名），於冰島外景拍攝完成後，日前在香港舉行開鏡禮。本片演員陣容堅強，除了有金像獎得主白只、新生代女星陳書昕（Sheena）、MIRROR成員柳應廷（Jer）演出之外，許久未在大銀幕露面的陳奕迅、朱茵及林熙蕾也參與演出，令人期待。
陳奕迅與朱茵久未現身大銀幕，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品分別為2018年《臥底巨星》及《古宅》，這次二人在片中飾演Jer的父母。而自2009年韋家輝執導的《再生號》後，林熙蕾也是相隔多年沒有演出香港電影，這次難得邀請到這三位久別影壇的重量級演員加盟助陣，讓電影一開鏡便備受矚目。
而新生代演員Jer迎來大突破，挑戰飾演患有罕見黑色素瘤皮膚癌的威廉。為了完美呈現角色全身與面部均長滿密麻黑斑的特徵，每日接受長時間的特技化妝，演繹一位自小被宣告早逝、長期與癌症共存的抗癌傳奇人物，完全放下偶像包袱精彩演出。
日前電影開鏡，柳應廷談及坦言雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，壓力並不算太大。他感謝導演動用大量「人情卡」，說：「導演係用了好多人脈關係，請到很多位又靚又厲害的前輩一起演出。每一個的演技都很棒，我從他們身上面學到好多事。」
尤其是可以圓夢與偶像陳奕迅的合作，「可以和Eason合作到非常開心，在音樂上面的合作我期待好久的，沒想到是從電影上面先合作了，終於有第一次的機會。這次他演我在片中的爸爸。」
《不得不好死》改編真實人物，這份不畏面對死亡的人生理念，與導演張蚊的價值觀不謀而合。先天患有脊椎側彎的張蚊，人生經歷過三次大手術、將幾十顆螺絲釘入脊椎，但她從未消極頹廢，反而堅持追尋電影夢，曾六度獲得香港電影金像獎提名最佳美術指導及最佳造型設計獎，電影包括《殭屍》《翠絲》及《年少日記》等。張蚊分享為何選這個題材時表示：「因為我自己由從到大都常常在做手術，所以好早就會思考要如何正面面對死亡好呢？其實我有好多選擇。」
《不得不好死》劇情是敘述威廉（柳應廷飾）天生患黑色素瘤，全身與面部滿佈密麻黑斑，自小被宣告必會早逝。父母（陳奕迅、朱茵飾）盡力照顧之餘亦放任他做喜歡的事，長期與癌症共存，活成玩世不恭的中年頑童。威廉與死亡一同成長，行為看似輕浮暴躁，實則口賤心善。他設立慈善機構「死嘢」，接下量身訂製喪禮、舉辦生前葬，協助求助者完成死前心願、輔導輕生者等無數個案。由於自己「該死都死不了」的狀況，處理個案時反而更有說服力。
然而，一直幫助他人的威廉，卻在父親離世後消失無蹤。關心他的人Faye（林熙蕾飾）、阿耀（白只飾）及阿桐（陳書昕飾）執意追尋到遙遠的冰島找他。一直幫助他人完成心願的威廉，不知最後又有誰能為他圓滿最後的願望。
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