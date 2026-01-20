天王霸氣砸百萬帶員工歐洲豪華旅遊 傳助理年終爽領百萬

周杰倫大手筆自費百萬帶員工歐洲豪華旅遊，曾傳年終獎金高達3個月。

莫莉去年9月到米蘭參加時裝週期間，因包車安排遭詐騙，損失金額逼近百萬元，隨後莫莉經紀人發出聲明，指稱都是因為前助理個人疏失，導致莫莉遭到高額詐騙，事後前助理因而遭到網友肉搜和網路霸凌一度試圖輕生。

相較於「慣老闆」，圈內也有不少相反的「佛心老闆」，周杰倫的公司「杰威爾」一向被視為「幸福企業」，員工福利極佳，曾大手筆自費百萬帶員工歐洲豪華旅遊，曾傳年終獎金高達3個月，也有助理領取數10萬甚至百萬年終的傳聞，外界多認為是業界頂尖水準。

白鹿為共患難多年的助理「呵呵」開通共享帳戶，對方可以任意使用帳戶內存款。（翻攝自網路）

中國大陸女星白鹿為相交10年、陪她共患難的助理「呵呵」開通共享帳戶，對方可以任意使用帳戶內存款；並出錢為另一位離職助理看病，日前又低調送了呵呵一輛車，車商無意曝光偶然得知付款人身分，此事才為人所知。

IU除了愛護歌迷，對團隊員工也相當大方。（翻攝自網路）

韓女星IU（李知恩）曾要求與經紀公司續約時，不收簽約金，而是將這筆費用用於保障團隊職員的保證續用」與「加薪」，巡演期間，她也自掏腰包為近百名工作人員升級商務艙機票。

