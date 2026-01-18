天王47歲了！周杰倫生日獲阿信、蕭敬騰祝福 放閃昆凌慶祝結婚11週年

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

亞洲天王「周董」周杰倫今（18）日迎來47歲生日，前一天同時也是他和妻子昆凌的婚禮11週年紀念日，為此，二人與周媽媽、昆凌爸爸還有一群好友一同聚餐慶祝，從周董發布的貼文中還能看出現場有音樂演出，氣氛相當美好。

周杰倫今（18）日迎來47歲生日。（圖／周杰倫IG）

周董昨天在IG上發布貼文，用英文寫下「慶祝我們結婚11週年紀念日」，並放上多張照片，首圖為他和愛妻昆凌的合照，二人的表情看來十分快樂，第二張圖則為二人與親友聚餐時的合照，與會者包含周媽媽、昆凌爸爸、柯有倫、化妝師杜哥、錄音師楊瑞代、健身教練浩克等人，另外還能透過影片看到精彩的爵士現場演出，以及眾人享受音樂的畫面，幸福感不言自明。

貼文一出吸引大量粉絲按讚，圈內好友如五月天阿信、蕭敬騰等人也接連留言祝賀，阿信表示：「生日快樂，永遠最帥的哥。」還特別發布限時動態「杰倫大大生日快樂。」蕭敬騰則以一句「生日快樂哥」獻上祝福。

