天琴颱風今將生成 連2波東北季風 下探12度時間曝

今天東北季風增強，各地氣溫下降，低溫約16至18度，北部白天高溫只有21、22度，整天偏涼，宜蘭有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區有零星短暫雨；周四（27日）另一波東北季風接力，周五至周日（28至30日）清晨低溫下探12度。最新歐洲模式模擬，熱帶低壓今將通過菲律賓、進入南海，並增強為天琴颱風，對台灣沒有影響。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨東北季風挾小股冷空氣南下，氣溫緩降，最低溫在花蓮16.2度，其他地區約16至18度，北部白天高溫約23度、中南部27至29度。

吳德榮表示，今晨迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，基隆北海岸、北部山區及東北部有局部降雨；西半部多雲到晴，東半部逐漸轉乾。明東北季風減弱，各地晴朗穩定，北部白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成，苗栗以北部分平地將出現13度左右低溫。

最新模式模擬顯示，周四另一波東北季風挾東側水氣，迎風面降雨機率提高；周五水氣東移轉乾，各地晴朗，周六、日大陸高壓影響，氣溫逐日回升，留意日夜溫差大；吳德榮提醒，周五至周日的清晨因輻射冷卻加成，部分平地低溫下探12度左右。下周一（12月1日）迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨，背風面晴朗穩定。

最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶低壓今將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴，路徑向西北西朝越南方向前進，強度持續增強，不過對台灣沒有影響。

