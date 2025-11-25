天琴颱風今生成！最強冷空氣週四報到 空曠區低溫探12度

中央氣象署表示，菲律賓棉蘭老島東部近海的熱帶性低氣壓，預計將在今日內增強為今年第27號颱風「天琴」。根據最新觀測資料顯示，該系統中心位於北緯10.1度、東經124.2度，最大風力達7級，風速15米每秒。

氣象專家分析，天琴颱風生成後將沿偏西路徑移動，預計今晚進入南海南部海域，並朝越南南部沿岸前進。強度可能達到熱帶風暴或強熱帶風暴級別，但對台灣沒有直接影響，僅外圍雲系會造成迎風面雲量增多。

今日東北季風明顯增強，北部、東北部氣溫驟降6至8度。台北昨日最高溫達28.5度，今日高溫僅剩20至21度。中部及花東地區高溫降至23至25度，南部維持26至28度。今晚至明晨將出現本波最低溫，中北部及東北部都市區低溫14至16度，空曠地區可能降至12至14度。

廣告 廣告

明日白天東北季風稍減弱，但天琴颱風外圍中高雲北飄，各地雲量偏多。北部、東北部高溫回升至21至24度，中部及台東24至26度，南部25至28度。夜晚清晨仍偏涼，中北部空曠地區低溫仍可能跌破15度。

週四另一波更強冷空氣南下，東北季風再度增強。北部、東北部白天高溫將降至19至20度，中部及花東22至24度，南部降至25度左右。配合天琴颱風外圍雲層北擴，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東至恆春半島等迎風面地區降雨機會增加，將有短暫陣雨發生。

週五隨著冷高壓東移減弱，東北季風強度稍減，迎風面降雨逐漸減少，各地雲量也會減少，陽光逐漸露臉。北部、東北部高溫回升至20至22度，但夜晨輻射冷卻作用明顯，中北部空曠地區低溫可能降至13度以下。

週末期間東北季風明顯減弱，各地轉為多雲到晴的天氣型態。北部、東北部高溫回升至23至24度以上，中部及花東26至27度以上，南部有機會達28至29度。但日夜溫差仍大，中北部空曠地區在輻射冷卻作用下，仍可能出現15度以下低溫。

氣象專家提醒，本週氣溫變化劇烈，民眾應採用洋葱式穿衣法，適時增減衣物。沿海地區25日後期風力增強至5至6級，陣風7至9級，海上作業船隻需注意安全。德化、永春、安溪等山區可能出現霜或霜凍，農漁業需做好防寒準備。

更多品觀點報導

最強冷空氣襲台！週三苗栗以北探12度低溫

鳳凰颱風剛走「入秋最強冷空氣」下週襲台

