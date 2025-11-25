天琴颱風今生成！最強冷空氣週四報到 空曠區低溫探12度
中央氣象署表示，菲律賓棉蘭老島東部近海的熱帶性低氣壓，預計將在今日內增強為今年第27號颱風「天琴」。根據最新觀測資料顯示，該系統中心位於北緯10.1度、東經124.2度，最大風力達7級，風速15米每秒。
氣象專家分析，天琴颱風生成後將沿偏西路徑移動，預計今晚進入南海南部海域，並朝越南南部沿岸前進。強度可能達到熱帶風暴或強熱帶風暴級別，但對台灣沒有直接影響，僅外圍雲系會造成迎風面雲量增多。
今日東北季風明顯增強，北部、東北部氣溫驟降6至8度。台北昨日最高溫達28.5度，今日高溫僅剩20至21度。中部及花東地區高溫降至23至25度，南部維持26至28度。今晚至明晨將出現本波最低溫，中北部及東北部都市區低溫14至16度，空曠地區可能降至12至14度。
明日白天東北季風稍減弱，但天琴颱風外圍中高雲北飄，各地雲量偏多。北部、東北部高溫回升至21至24度，中部及台東24至26度，南部25至28度。夜晚清晨仍偏涼，中北部空曠地區低溫仍可能跌破15度。
週四另一波更強冷空氣南下，東北季風再度增強。北部、東北部白天高溫將降至19至20度，中部及花東22至24度，南部降至25度左右。配合天琴颱風外圍雲層北擴，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東至恆春半島等迎風面地區降雨機會增加，將有短暫陣雨發生。
週五隨著冷高壓東移減弱，東北季風強度稍減，迎風面降雨逐漸減少，各地雲量也會減少，陽光逐漸露臉。北部、東北部高溫回升至20至22度，但夜晨輻射冷卻作用明顯，中北部空曠地區低溫可能降至13度以下。
週末期間東北季風明顯減弱，各地轉為多雲到晴的天氣型態。北部、東北部高溫回升至23至24度以上，中部及花東26至27度以上，南部有機會達28至29度。但日夜溫差仍大，中北部空曠地區在輻射冷卻作用下，仍可能出現15度以下低溫。
氣象專家提醒，本週氣溫變化劇烈，民眾應採用洋葱式穿衣法，適時增減衣物。沿海地區25日後期風力增強至5至6級，陣風7至9級，海上作業船隻需注意安全。德化、永春、安溪等山區可能出現霜或霜凍，農漁業需做好防寒準備。
其他人也在看
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
明起北部低溫探14度！颱風「天琴」最快週三生成 對台影響曝光
氣象署指出，明天東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六（29日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東半部及...CTWANT ・ 19 小時前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 8 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風報到！今飆30度、入夜轉濕涼 氣象專家曝高機率「冷冬」
今（24）天清晨本島平地最低溫落在新竹僅12.5度，白天開始氣溫回升、水氣不多，各地為多雲到晴的好天氣，但傍晚之後東北季風逐漸接近，水氣增多，迎風面北部、東北部地區要留意變天降雨，預計週三出現最低溫；台視新聞網 ・ 1 天前
明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力
氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局...CTWANT ・ 1 天前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度
今（23）日因東北季風減弱，全台天氣以多雲到晴為主，白天高溫普遍27至29度，西半部局部地區中午甚至達30度以上。不過，中央氣象署表示，下週受北部大陸冷高壓帶來的東北季風影響，全台氣溫將明顯下降，週三台視新聞網 ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
「天琴」颱風最快今生成！最新路徑曝光
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 5 小時前
斷崖式降溫！週二東北季風報到 北部先濕後乾
斷崖式降溫！週二東北季風報到 北部先濕後乾EBC東森新聞 ・ 1 天前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 6 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
今晚開始變冷！本周最凍時間點曝光 氣象署：北部低溫恐探1字頭
[Newtalk新聞] 明天就要變天轉冷了！中央氣象署表示，隨著東北季風開始增強，北台灣氣溫將一路下滑，今(24)日晚間起天氣就會有明顯轉變。依據氣象署提供的一週溫度趨勢圖顯示，北部低溫將跌破20度大關，最冷時段預測將下探16至17度，民眾務必做好保暖準備。 氣象署指出，受東北季風影響，這波冷空氣將持續影響至週五(11/28)。氣象署說明，從溫度趨勢來看，週二(11/25)晚間至週三(11/26)清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫將來到16度左右，整天感受濕冷；中南部及東部地區早晚亦偏涼，溫差較大。氣象署進一步強調，雖然週五之後氣溫會短暫回升，但週日(11/30)之後預報顯示又有另一波冷空氣南下，氣溫將再度下降，且溫度降幅與本週相當，民眾應持續留意最新的氣象資訊，適時添加衣物以免著涼。 在降雨趨勢方面，氣象署說明，今(24)日白天各地雖多雲到晴，但從傍晚開始，隨著東北季風增強，迎風面的桃園以北、竹苗山區及宜蘭地區將轉為有雨的天氣，花東地區也有偶發陣雨。週一(11/24)至週二(11/25)白天，大台北、東半部及恆春半島持續有偶陣雨。 值得注意的是，氣象署提到「熱帶性低氣壓生成，朝南新頭殼 ・ 19 小時前