天琴颱風估最快明生成 賈新興：預計往越南南部移動

氣象專家賈新興表示，92W預計今（24日）有發展為熱帶性低氣壓的機率，預估其進入南海，最快在25日傍晚後有機會發展為今年第27號颱風「天琴」。

賈新興指出， 颱風「天琴」最快可能於明天生成。（圖／翻攝自 賈新興臉書 ）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YT頻道說明，28日前受到東北季風影響，之後轉為高壓出海偏東風的天氣。92W預計今天和明天有機會發展為熱帶性低氣壓的機率，並朝呂宋島南部登陸的趨勢，於25日至26日進入南海後有發展為颱風的趨勢，並朝向越南南部方向移動的趨勢，距離遙遠，對台灣無影響。

賈新興表示，25日至27日持續受東北季風影響，25日桃園以北山區和宜蘭有零星短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨，26日各地天氣多雲到晴，27日桃園以北、宜蘭和鵝鑾鼻有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨，28日至30日各地晴時多雲。

賈新興也提醒，由於超過五天後的預報變動大，且不確定性高，應繼續留意最新氣象預報資訊。

