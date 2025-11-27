天琴颱風增強中颱！今晨冷剩10.5℃破紀錄 「這幾區」要帶傘

【高沛生／綜合報導】東北季風持續影響，全台清晨偏涼，新竹縣關西鎮今晨出現全台最低10.5°C，連續兩天刷新今年入秋以來新低。氣象署預報員張承傳接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，水氣略增，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，外出建議備傘；周末東北季風減弱，白天氣溫將回升，但日夜溫差依舊偏大。

張承傳表示，今天各地低溫約16至19°C；白天北部、宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫僅20至22°C，中南部及台東約23至25°C。因水氣略多，北部、東半部、南部地區及中部山區降雨機率提高，其中桃園以北、東半部及恆春半島最容易出現短暫雨。

離島方面，澎湖19至21°C；金門15至22°C；馬祖15至18°C。

氣象署指出，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及離島地區出現平均風6級或陣風8級以上的機率，沿海風浪較大，海上活動務必注意安全。

明天周五（28日）仍受東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚也偏涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島、中南部山區偶有零星雨。

至於周六、周日（29、30日），東北季風逐漸減弱，白天各地回暖，但早晚依舊偏涼，空曠地區與河谷易受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差更大。各地維持多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

第27號颱風「天琴」已於凌晨2時增強為中度颱風，目前在南沙島海面緩慢移動，對台灣沒有直接影響。

週四雲量偏多、體感較涼；週五水氣減少，各地天氣穩定晴朗。中央氣象署

