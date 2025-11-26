天琴颱風增強轉中颱！今晨低溫10.5°C破紀錄 吳德榮曝轉涼有雨時間點

生活中心／施郁韻報導

今日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，各地早晚偏涼。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低；各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及臺東的高溫會比昨天低一些，約在23至25度。

離島天氣：澎湖陰天，19至21度；金門多雲，16至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

氣象署表示，東北風偏強，臺南以北、臺東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊風浪較大，恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請多加留意安全。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今日清晨最低溫在新竹關西10.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至16度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。各地區氣溫為：北部15至23度、中部15至28度、南部16至28度、東部13至26度。

最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，天琴進入南海，已增強為「中度」，向西北西前進，第3天起動向的「不確定性」持續擴大。（圖／老大洩天機）

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日水氣東移，天氣好轉，週六、下週日（29、30日）大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮說，下週一、週二（1、2日）天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下週三（3日）另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「天琴」進入南海，已增強為中度，向西北西前進持續增強，第3天起動向的「不確定性」持續擴大，但無侵台機率。

