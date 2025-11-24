天琴颱風將生成！氣象粉專分析「北上可能性」 對台影響曝光

由於東北季風增強，今（24）日傍晚後基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區轉為有局部短暫雨，花蓮也有零星短暫雨。氣象署表示，熱帶低壓TD30目前位於馬尼拉東南方海面，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，TD30即將升級今年第27號颱風「天琴」，外圍部分水氣預計周四（27日）北上通過台灣，為北部、東部帶來一陣雨勢。「天氣職人」吳聖宇則分析，周五、周六（28日、29日）颱風可能向越南移動。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文提到，TD30目前位於菲律賓東南方海域，預計這兩天穿越菲律賓中南部群島，進入南海後繼續往西朝中南半島前進，「不會北上影響台灣，可以放心！」，不過周四颱風外圍部分水氣北上將通過台灣附近，為北部、東部帶來一陣雨勢，西部地區雲量增多、下雨機率低。

吳聖宇說明，準颱風天琴對台灣天氣沒有直接影響，周四、周五外圍水氣有機會北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強形成雲雨帶發展，不過對台灣陸地影響有限，只是迎風面降雨稍微增多一點，周五、周六颱風可能往越南前進。

氣象署預測，周二至周五（25日至28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，周二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周四、周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

