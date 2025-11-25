天琴颱風快生成 連2波東北季風來襲 這天雨勢最大

今（25）日東北季風影響，迎風面雲量偏多。氣象專家賈新興分析，26日到28日持續受到偏強東北季風影響，27日北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，12月3日另一波東北季風來襲。另熱帶性低氣壓TD30預估今晚到明（26）日，進入南海有發展為颱風的趨勢。若形成將命名為今年第27號颱風「天琴」。

賈新興在Youtube撰文分析，26日到28日受偏強東北季風影響，26日各地為晴時多雲的天氣。27日北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。28日到30日，各地晴時多雲。

廣告 廣告

12月1日，中投山區及宜花有零星短暫雨，午後東北角至宜蘭有零星短暫雨。2日，各地晴時多雲。3日受另一波東北季風影響，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。4日，北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

賈新興還提到，熱帶性低氣壓TD30預估於今晚到明日，進入南海後有發展為颱風的趨勢，之後有朝越南南部移動的趨勢。短期氣候預測顯示，今起至12月2日，台灣降雨相對偏少，12月3日起至1月3日，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。12月11日起至1月3日，台灣氣溫有偏暖的趨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇」也發文提醒，今日新一波東北季風開始增強，入夜後各地明顯變冷，低溫約15到17度，提醒晚歸的朋友出門前一定要帶一件外套。

更多中時新聞網報導

馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光

TPBL》夢想家下三分雨 退戰神勝率上五成

曾愁悶失落亡母不入夢