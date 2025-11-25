天琴颱風恐生成！本週東北季風＋熱帶系統 專家曝影響
即時中心／温芸萱報導
天氣風險公司顧問吳聖宇今（25）日指出，熱帶性低氣壓（TD-30）可望發展為颱風「天琴」，讓台灣這幾天雲量增多。他分析，本週由東北季風與熱帶系統共同影響，北台灣降溫最明顯，今天（25 日）高溫僅20、21度，比昨日驟降6至8度；中部、花東23至25度，南部仍有26至28度。今晚到明晨中北部低溫恐剩12至16度，南部及花東也僅16至18度。
熱帶性低氣壓有望生成「天琴颱風」！吳聖宇指出，正通過菲律賓的熱帶性低氣壓（TD-30），後續極可能發展為今年第 27 號颱風「天琴」（Koto）。路徑預估將一路偏西，進入南海後逐漸朝越南沿岸前進，對台灣沒有直接侵襲威脅。但其外圍雲系可能往北擴散，使台灣這幾天的天氣呈現「雲多、迎風面偶有雨」的型態，水氣最豐沛的區域則仍位於台灣東南方較遠海域，因此影響屬於「邊緣效應」。
吳聖宇表示，天琴（或熱帶低壓）與北方東北季風交互作用，將成為本週台灣天氣的兩大主因。今天（25 日）東北季風增強，全台空氣偏乾，迎風面僅零星短暫雨，新北三峽山區清晨雨量最大僅20毫米。由於此波冷高壓從蒙古南下、結構偏乾，因此降雨不多，但降溫劇烈，北台灣高溫比昨日大降6至8度，僅剩20至21度；中部、花東23至25度，南部仍有26至28度。今晚到明晨是此波低溫最低點，中北部與東北部城市低溫14至16度，空曠區甚至12度；南部、花東都市約16至18度，皆有顯著涼意。
到了明（26）日，吳聖宇分析，白天東北季風暫弱，但熱帶低壓外圍雲帶北移，使台灣雲量增多，迎風面山區仍有零星雨。高溫略升，北部、宜蘭、花蓮21至24度，中部與台東24至26度，南部25至28度；夜間低溫仍偏涼，北部空曠區仍可能在15度附近。
週四（27日）另一波大陸冷高壓南下，吳聖宇推測，東北季風再度明顯增強，配合天琴颱風外圍雲層北擴，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島降雨機率提高，但雨量仍偏少。白天北東部高溫將再探19至20度，中部及花東22至24度，南部約25度。雲層多使輻射冷卻減弱，但夜間仍偏冷。
吳聖宇推估，週五（28日）起東北季風減弱，雲量減少、陽光露臉，北部高溫回升到20至22度，中部及花東22至24度，南部維持25度。週五深夜至週六清晨，因天空轉晴，中北部空曠區仍可能下探13度。
最後週末（29、30日），吳聖宇表示，東北季風將明顯轉弱，水氣維持乾燥，全台恢復多雲到晴、適合出遊的天氣。北部白天回升至23至24度，中部及花東26至27度，南部可達28至29度。不過清晨仍涼，中北部空曠區仍可能有15度以下的局部低溫，提醒民眾留意日夜溫差。
原文出處：快新聞／天琴颱風恐生成！本週東北季風＋熱帶系統 專家曝影響
更多民視新聞報導
蘇丹紅再爆！台南衛生局封存5,977支潤唇膏
黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
其他人也在看
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 4 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 22 小時前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 1 小時前
明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力
氣象署指出，週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；其中，週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局...CTWANT ・ 1 天前
今天晚上又變天！颱風「天琴」最快明生成 預估路徑曝
氣象專家賈新興指出，預估今（24）日傍晚到27日受到偏強東北季風影響，不過這波東北季風水氣相對偏少。而今年的第27號颱風「天琴」（Koto）預估將於明（25）日生成，目前預估路徑對台灣尚無影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風再報到！下週「這天」最冷 北台灣最低溫探14度
今（23）日因東北季風減弱，全台天氣以多雲到晴為主，白天高溫普遍27至29度，西半部局部地區中午甚至達30度以上。不過，中央氣象署表示，下週受北部大陸冷高壓帶來的東北季風影響，全台氣溫將明顯下降，週三台視新聞網 ・ 1 天前
今晨12.9度！東北季風今晚到迎斷崖式降溫 北台最冷15度「先濕後乾冷」
中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有機會生成天琴颱風！台灣「這區」恐成降雨熱區
今（23）日由於北方地面高壓出海，台灣附近風向轉為偏東風，中層等高線圖也可以看到台灣西側有相對高壓脊，南邊太平洋高壓也稍微往台灣附近北擴，因此整個天氣較為穩定，包括已經陰霾好幾天的大台北這邊都已經放晴，只剩下北海岸、宜蘭、花蓮一帶仍有些偏東風帶來的地形雲層存在。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度
【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，緯來新聞網 ・ 1 天前
下週天琴颱風恐生成！氣象署曝最新路徑 「這天」最冷恐剩14度
未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關
天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關EBC東森新聞 ・ 1 小時前
一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉
（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風 […]引新聞 ・ 1 天前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 2 小時前
明晚東北季風回馬槍！全台「斷崖式降溫」低溫恐剩14℃
【記者黃泓哲／台北報導】氣象署今指出，東北季風減弱，各地早晚仍偏涼，清晨低溫落在16到20℃，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫約25到27℃，中南部與台東更可來到28到30℃。水氣也跟著減少，全台多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島與大台北山區有零星短暫雨，整體算是未來一週最穩定的一天。壹蘋新聞網 ・ 1 天前