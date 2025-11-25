即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司顧問吳聖宇今（25）日指出，熱帶性低氣壓（TD-30）可望發展為颱風「天琴」，讓台灣這幾天雲量增多。他分析，本週由東北季風與熱帶系統共同影響，北台灣降溫最明顯，今天（25 日）高溫僅20、21度，比昨日驟降6至8度；中部、花東23至25度，南部仍有26至28度。今晚到明晨中北部低溫恐剩12至16度，南部及花東也僅16至18度。

熱帶性低氣壓有望生成「天琴颱風」！吳聖宇指出，正通過菲律賓的熱帶性低氣壓（TD-30），後續極可能發展為今年第 27 號颱風「天琴」（Koto）。路徑預估將一路偏西，進入南海後逐漸朝越南沿岸前進，對台灣沒有直接侵襲威脅。但其外圍雲系可能往北擴散，使台灣這幾天的天氣呈現「雲多、迎風面偶有雨」的型態，水氣最豐沛的區域則仍位於台灣東南方較遠海域，因此影響屬於「邊緣效應」。

廣告 廣告

吳聖宇表示，天琴（或熱帶低壓）與北方東北季風交互作用，將成為本週台灣天氣的兩大主因。今天（25 日）東北季風增強，全台空氣偏乾，迎風面僅零星短暫雨，新北三峽山區清晨雨量最大僅20毫米。由於此波冷高壓從蒙古南下、結構偏乾，因此降雨不多，但降溫劇烈，北台灣高溫比昨日大降6至8度，僅剩20至21度；中部、花東23至25度，南部仍有26至28度。今晚到明晨是此波低溫最低點，中北部與東北部城市低溫14至16度，空曠區甚至12度；南部、花東都市約16至18度，皆有顯著涼意。

到了明（26）日，吳聖宇分析，白天東北季風暫弱，但熱帶低壓外圍雲帶北移，使台灣雲量增多，迎風面山區仍有零星雨。高溫略升，北部、宜蘭、花蓮21至24度，中部與台東24至26度，南部25至28度；夜間低溫仍偏涼，北部空曠區仍可能在15度附近。

週四（27日）另一波大陸冷高壓南下，吳聖宇推測，東北季風再度明顯增強，配合天琴颱風外圍雲層北擴，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島降雨機率提高，但雨量仍偏少。白天北東部高溫將再探19至20度，中部及花東22至24度，南部約25度。雲層多使輻射冷卻減弱，但夜間仍偏冷。

吳聖宇推估，週五（28日）起東北季風減弱，雲量減少、陽光露臉，北部高溫回升到20至22度，中部及花東22至24度，南部維持25度。週五深夜至週六清晨，因天空轉晴，中北部空曠區仍可能下探13度。

最後週末（29、30日），吳聖宇表示，東北季風將明顯轉弱，水氣維持乾燥，全台恢復多雲到晴、適合出遊的天氣。北部白天回升至23至24度，中部及花東26至27度，南部可達28至29度。不過清晨仍涼，中北部空曠區仍可能有15度以下的局部低溫，提醒民眾留意日夜溫差。





原文出處：快新聞／天琴颱風恐生成！本週東北季風＋熱帶系統 專家曝影響

更多民視新聞報導

蘇丹紅再爆！台南衛生局封存5,977支潤唇膏

黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解

黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了

