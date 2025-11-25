天琴颱風最快今晚生成！暴風半徑恐擴大 對台影響曝

[Newtalk新聞] 熱帶性低氣壓TD30正穿越菲律賓中部，預計最快今晚至明晨將增強為今年第27號颱風「天琴」。氣象專家林得恩指出，隨著系統進入南海，因為海溫較高等環境支持，暴風半徑將擴大，但因距離台灣遙遠，對國內並無直接影響，民眾無須過度擔憂，這將是一個無害的颱風。





林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，目前熱帶性低氣壓TD30正在經過一段「轉大人的成長蛻變階段」，今(25)日通過菲律賓中部陸地，隨後就會進入南海。在環境條件的支持下，包含較高海溫及較弱垂直風切等有利因素，發展空間大。

林得恩說明，預計在今晚至明(26)日清晨，該熱帶性低氣壓有機會再增強為輕度颱風，七級風暴風半徑也會增大為80至120公里，正式成為今年第27號颱風「天琴」。關於命名由來，林得恩補充，「天琴」是由日本命名，原意為天琴星座。





針對民眾關心的路徑與影響，林得恩進一步強調，由於「天琴」未來路徑將持續西進，距離台灣甚遠，對台灣而言，「是個無害的颱風」，不會造成直接威脅。

