天琴颱風最快今晚生成！未來1週3波東北風接力 氣溫變化一次看

今天（25日）東北季風影響，迎風面雲量偏多，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星降雨機率，其中宜蘭地區降雨機率較高。氣象署表示，未來1週3波東北季風先後影響台灣，另熱帶性低氣壓TD30預計最快今晚到明天（26日）增強為颱風「天琴」，明晚開始其外圍中層水氣北移，降雨增多。

氣象署指出，明天至週五（28日）東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；另外，由於從南方北移的水氣稍增多，明晚起至週四（27日）北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

氣象署說明，週六（29日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週日（30日）東北季風增強，下週一（12月1日）基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下週二至下週四（2日至4日）東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

氣溫方面，明天至週五中部以北、宜蘭及金馬低溫14～16度，南部、花東及澎湖16～19度；週六白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，西半部日夜溫差較大，中部以北、宜花及金馬低溫14～17度，南部、花東及澎湖18～20度；下週日至下週一，西半部、宜蘭及金馬低溫15～19度，花東及澎湖20～21度。

另外，熱帶性低氣壓TD30今天下午2時的中心位置在北緯10.8度，東經121.1度，即在鵝鑾鼻南方1230公里處，以每小時26轉18公里速度，向西北西轉西進行，預計最快今晚到明天增強為颱風「天琴」，雖然對台灣天氣沒有直接影響，但明晚至週四其外圍中層水氣北移，將使台灣降雨增多。

