天琴颱風最快今生成！專家PO圖示警：和台灣有關

日本氣象廳昨24日上午發布烈風警報，指出菲律賓東方海面的熱帶擾動92W已增強為熱帶性低氣壓TD30，強度持續提升，最快今25日就可能發展為今年第27號颱風「天琴」。

路徑預估將自菲律賓東部登陸後橫越群島，進入南海活動。雖然不會直接影響台灣，但前氣象局長鄭明典提醒，「與台灣天氣有關」。

鄭明典昨24日在臉書指出，菲律賓附近的熱帶擾動結構逐漸明顯，準「天琴」颱風恐持續為菲國帶來降雨。

他分析，這類熱帶系統的雨勢雖不若強颱集中，但降雨時間偏長，對菲律賓仍具威脅性。此外，中南半島今年水患頻仍，後續雲系也可能往該區移動。

鄭明典強調，南方海域持續存在強烈對流，加上熱帶擾動導致南海與菲律賓東方水氣旺盛，將有助於增強台灣附近的東北季風，使北台灣與東半部的降溫與風勢更明顯。

他提醒，雖然颱風不會直接侵台，但外圍系統及大尺度環流仍會間接影響台灣天氣表現。

日本氣象廳目前預估，TD30將持續向西前進，在海面上逐漸成長。一旦達到正式颱風標準，將被命名為今年第27號颱風「天琴」。

專家普遍認為，台灣本週東北季風仍為主要影響天氣系統，但需留意「天琴」可能帶來的季風增幅效應。

