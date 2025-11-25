天琴颱風最快今生成 氣象專家曝未來動態：對台暫無影響

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中央氣象署表示，今（25）日凌晨2時，太平洋地區有一熱帶性低氣壓，最快在今日生成今年第27號颱風「天琴」。氣象專家賈新興預估，此熱帶性低氣壓進入南海後，有機率朝越南南部方向移動。

據中央氣象署今日凌晨2時資料顯示，此熱帶性氣壓中心位置在北緯10.1 度，東經124.2度；賈新興預估，最快今晚至明日，此熱帶性低氣壓將在進入南海後，有發展為颱風的趨勢，未來路徑可能朝向越南南部方向移動。

賈新興進一步透露氣候預測，今日受東北季風影響，天氣相對穩定，不過桃園以北和宜蘭、花蓮有局部短暫雨；明日則轉為晴時多雲；27日受東北季風影響，苗栗以北、宜花東及高屏有局部短暫雨。28日，屏東及臺東仍有可能有零星短暫雨。

賈新興最後表示，今日起直到12月2日，台灣降雨相對偏少，12月3日至明年1月3日，桃園以北及宜蘭地區降雨有偏多的情形；12月11日起至明年1月3日，氣溫有偏暖的趨勢。



