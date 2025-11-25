天琴颱風最快今生成！預測路徑曝光 這天起「2地炸雨到元旦後」

生活中心／陳慈鈴報導

受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。颱風方面，氣象專家賈新興分析，熱帶擾動TD30預估於今（25）晚至明日有發展為颱風的趨勢，並公布了颱風侵襲率及預估路徑。

賈新興分析未來天氣狀況，26日至28日受偏強東北季風影響；26日各地為晴時多雲的天氣；27日北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨；28日至30日各地晴時多雲；12月1日，中投山區及宜花有零星短暫雨，午後東北角至宜蘭有零星短暫雨；2日各地晴時多雲；3日受另一波東北季風影響，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。4日，北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

TD30最快今生成天琴颱風，預測路徑曝光。（圖／翻攝自賈新興臉書）

至於今年的第27號天琴颱風（Koto）颱風最快何時生成？賈新興表示，熱帶擾動TD30預估於今晚至明日，進入南海後有發展為颱風的趨勢，之後有朝越南南部移動的趨勢。

專家提醒，12月3日起至1月3日，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。 （圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興還提到，根據短期氣候預測顯示，今起至12月2日，臺灣降雨相對偏少，12月3日起至1月3日，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢 。12月11日起至1月3日，臺灣氣溫有偏暖的趨勢。最後也提醒，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

