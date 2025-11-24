天琴颱風最快明生成！專家揭路徑、對台影響 「最凍時刻」曝光

生活中心／張尚辰報導

今（24）日各地大多為多雲到晴，不過又要變天了。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，受到冷高壓路徑南壓以及東北季風增強影響，明日晚間至週三（25日）清晨是本波東北季風降溫最明顯的時段，且週四（26日）將有另一波冷高壓南下，中南部會出現10度左右的溫差。另外，颱風部分，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，天琴颱風並不會北上影響台灣。

氣象報馬仔今日在臉書發文，指出因冷高壓路徑稍南壓，以及東北季風增強影響，本波降溫最明顯的時段落在明日晚間至週三清晨，強度雖未達大陸冷氣團強度，但中南部地區更因白天偏暖，夜間降溫明顯，預計週三清晨會有一波低溫，請民眾務必做好保暖準備。

氣象報馬仔預測，週四晚間起會有另一波冷高壓南下，直至週日（30日）大致維持白天偏暖、晚上偏冷、清晨最冷的天氣型態，中南部更是會出現10度左右的日夜溫差，早出晚歸需特別注意。

另外，至於第27號颱風「天琴」，氣象專家賈新興預估最快明日會生成，台灣颱風論壇也說明，天琴颱風目前位於菲律賓東南方海域，預計這兩天將穿越菲律賓中南部群島，進入南海後繼續往西朝中南半島前進，並不會北上影響台灣。

不過，台灣颱風論壇也說，天琴颱風的外圍水氣預計週四會北上通過台灣附近，為北部、東部帶來一陣雨勢，但是不至於出現較強勁的降雨，民眾可以放心。

