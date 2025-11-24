天琴颱風最快明生成！路徑曝光 日本先發烈風警報

【記者張綵茜／綜合報導】第27號天琴颱風（Koto，日本命名，原意為天琴星座）即將生成，日本氣象廳今（24日）上午發布烈風警報並指出，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，預估強度持續增強，最快明上午形成颱風，未來將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象署說明，今各地區早晚稍涼，日夜溫差大；台灣東北部、基隆北海岸及大台北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，晚起東北季風增強，北部地區轉有局部短暫雨。

展望明日，氣象署表示，明（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署指出，25日至28日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；25日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；26日至28日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

