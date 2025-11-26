即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（26）日在臉書表示，颱風「天琴」已於昨（25）日晚間9時30分，在菲律賓南部海域生成，但路徑往越南方向發展，將逐漸減弱，不會影響台灣，目前台灣主要受東北季風影響，今日各地雲量偏多、降雨不明顯，清晨苗栗低溫僅12.4度。明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春有短暫陣雨，北台灣高溫僅19到21度，後天清晨空曠地區可能再下探12度左右。

吳聖宇今日在臉書發文，今年第27號颱風「天琴」於昨晚在菲律賓南部海域生成，但路徑偏西、往越南東方海域移動後將逐漸減弱、甚至於海上消散，沒有接近或威脅台灣的機會。不過受到外圍中高層雲系北飄影響，今日本島各地雲量偏多，但因東北季風空氣乾燥，降雨並不明顯。

快新聞／天琴颱風生成！專家曝路徑與對台影響

天琴颱風預測路徑圖。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

接著，吳聖宇表示，明日另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方及東方海域將發展雲雨帶，但仍大致向東遠離，影響屬有限範圍，僅大台北、東半部及恆春半島有短暫陣雨機會，中南部則維持多雲、較陰的天氣型態。後天週五（28日）雲雨帶逐漸減弱東移，台灣再度轉為較乾涼的天氣，除了迎風面雲量偏多外，多數地區將恢復多雲甚至有陽光露臉。

至於溫度方面，吳聖宇指出，今晨受到東北季風冷空氣影響，平地最低溫出現在苗栗三灣僅12.4度，雲林古坑12.9度，南投中寮13度，彰化芬園與嘉義市13.4度，北部城市相對較高，台北站為18.1度，與雲量偏多、無法輻射冷卻有關。吳聖宇指出，今日白天新竹以北到宜蘭、花蓮高溫約20至22度，苗栗以南及台東24至27度，今晚至明晨中北部都市區低溫約17至19度，空曠地區仍可能降至15度上下。

到了明天，吳聖宇推測，白天東北季風再度增強，各地雲量偏多、迎風面局部有雨，苗栗以北到宜蘭高溫降至19至21度，中南部及花東僅22至24度，體感更加涼冷。明晚到後天清晨，中北部及東北部都市低溫降至15至17度，空曠地區甚至可下探12至14度，南部及花東都市區為17至19度，空曠地區15至17度。週五白天在乾空氣影響下，雲量逐漸減少，高溫略為回升，北部及東北部約20至22度，中南部與花東23至26度，但夜間輻射冷卻加強，中北部空曠地區低溫恐再度逼近12度，提醒民眾注意保暖。

吳聖宇分析週末（29至30日），東北季風減弱、風向轉為偏東風，水氣減少，各地多雲到晴，適合安排戶外活動，北部高溫回升至24至26度，中部及花東26至28度，南部甚至上看29至30度。不過清晨仍偏涼，尤其中北部空曠地區最低溫仍可能低於15度，日夜溫差明顯，民眾早出晚歸務必留意健康。

最後，吳聖宇提醒，下週起東北季風仍可能一波波南下，但強度不算太強，目前尚未出現大陸冷氣團的跡象，持續時間也不長，北台灣溫度起伏較大，其他地區日夜溫差仍需注意。





