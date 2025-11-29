天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看

文 / 景點+ 張盈盈整理報導

編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

圖 / 中央氣象署

29日（六）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。

30日（日）開始中層雲系通過，水氣逐漸增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，低溫預測中部以北、宜蘭及金門、馬祖15~18度，南部、花東及澎湖19~21度；高溫預測，臺灣各地大約25~29度，澎湖及金門22~23度，馬祖20度。

颱風消息

編號第 27 號 輕度颱風天琴

國際命名 KOTO

28日20時的中心位置在北緯 12.5 度，東經 112.4 度，以每小時4公里速度，向北北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風平均暴風半徑 100 公里(西北側 100 公里、東北側 100 公里、西南側 100 公里、東南側 100 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

熱帶性低氣壓TD31

28日20時的中心位置在北緯 4.5 度，東經 104.5 度，以每小時21公里速度，向東進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

