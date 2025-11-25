天琴颱風路徑曝！今晨低溫11.7度晚起水氣增加、中南部日夜溫差大

今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，平地最低溫苗栗公館鄉11.7度，中央氣象署表示，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。

降雨方面，今天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。

廣告 廣告

第27號輕度颱風天琴位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天東北季風受到影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。週五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。

週六、下週日東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，週六西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週一東北季風稍增強，下週二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

今晚開始變冷！本周最凍時間點曝光 氣象署：北部低溫恐探1字頭

丹娜絲颱風曾重創澎湖交通！氣象署出手相助 布建高科技監測網護漁民

氣象署公布天琴颱風路徑潛勢預報圖。 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供