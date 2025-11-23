天琴颱風醞釀中！氣象署曝最新路徑 下周再探14度「這天最冷」

記者蔣季容／台北報導

最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。（圖／氣象署）

未來一週又要變天！中央氣象署表示，明（24）晚開始東北季風增強，周二到周五低溫約14至18度，最冷時間點落在周三清晨，中部可能下探14度。至於菲律賓東方海面低氣壓有發展機會，不排除增強為熱帶性低氣壓或天琴颱風，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。

氣象署預報員張承傳指出，今天東北季風減弱，氣溫回升，西半部及東南部的高溫都有27至29度，宜蘭、花蓮高溫也有25至26度。白天各地舒適溫暖，水氣偏少，各地多雲到晴，只有東半部地區、恆春半島、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。

張承傳說明，明天迎風面水氣逐漸增多，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭開始有局部短暫雨，花東、恆春有零星降雨，其他地區多雲到晴。明晚開始東北季風增強，桃竹苗地區也會出現局部性降雨，周二水氣變得比較少，東半部地區還是有些局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島也會有零星降雨，其他地區則是多雲到晴。

明晚開始東北季風增強，桃竹苗地區出現局部性降雨。（圖／氣象署）

張承傳提到，周三至周五迎風面水氣再度增加，桃園以北、東半部及恆春半島留意局部短暫雨，新竹以南大致維持多雲到晴的天氣。周六隨著東北季風減弱，水氣再減少，各地轉為多雲到晴的天氣型態，僅剩東半部、恆春半島有零星降雨。

溫度方面，明天各地高溫26至28度，明晚開始東北季風增強，周二到周五北部、東北部天氣又會再度轉涼，北台灣白天高溫21至22度，低溫16至17度；中南部白天高溫26至28度，低溫16至17度，中部地區周三清晨低溫有機會下探14度；東部高溫23至25度，低溫17至18度。周六東北季風減弱，氣溫將逐漸回升。

此外，張承傳表示，位於菲律賓東方海面低氣壓有機會發展，不過移動方向偏西，未來會進入南海，對台灣影響機率小。

