天琴颱風、熱帶性低壓TD-31恐併流！專家曝颱風路徑、影響

即時中心／温芸萱報導

南海目前同時存在兩個罕見的熱帶系統，分別是正在減弱的天琴颱風，以及史上首個從北印度洋穿越麻六甲海峽後進入西北太平洋的熱帶性低氣壓TD-31。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（29）日在臉書推測，TD-31未來將往天琴颱風南側靠近，兩者可能合併，最終在下週逐漸消散，均不會影響台灣。不過台灣天氣將在下週二晚間起受東北季風明顯轉涼，北部、東北部雨勢增加，是下一階段需注意的重點。

吳聖宇今日在臉書表示，天琴颱風目前在南海緩慢移動，結構已逐漸減弱，後續雖然可能靠近越南沿岸，但依照目前的強度趨勢推估，很可能在登陸前就消散。這次天琴颱風路徑偏西、系統鬆散，對台灣完全無直接影響，但其殘餘環流仍牽動南海中下層風場的變化，對後續季風推進仍有一定指標性。

氣象署推測天琴颱風路徑。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

而熱帶性低氣壓TD-31，吳聖宇指出，這個系統是有紀錄以來首度「從北印度洋、穿越麻六甲海峽、再進入西北太平洋（南海）」的熱帶性低氣壓，等於跨越兩大洋區，罕見程度備受國際氣象單位關注。吳聖宇表示，TD-31目前正緩慢往東北移動，未來將逼近天琴颱風以南的位置。

氣象署推測熱帶性低氣壓TD-31路徑。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

至於TD-31是否有機會短暫增強至輕度颱風？吳聖宇認為，今明兩日間仍需觀察，但南海環境並不特別有利，加上天琴颱風正在弱化，TD-31最終大概率將併入天琴颱風的環流，兩個系統在下週東北季風增強後，會一同被季風氣流往西南側推送，並逐漸在海面上減弱消散。換言之，兩個系統都不會影響台灣天氣。

另外，台灣本地天氣，吳聖宇表示，週末受到偏東風與乾空氣影響，天氣大致穩定。今日週六中北部已有陽光露臉，清晨竹苗地區更因輻射冷卻出現明顯低溫，最低在新竹關西僅10.5度。明日週日則因中高層水氣東移，將出現「晴轉多雲」的變化，下午起雲增厚，部分山區可能出現局部小雨。

到了下週一，吳聖宇推測，中高層水氣仍偏多，維持多雲、局部短暫雨為主；但從下週二下半天開始，情勢明顯轉變。吳聖宇表示，新一波東北季風將再度增強，迎風面北部與東北部降雨轉趨明顯，入夜後氣溫開始明顯下降。

至下週三，吳聖宇分析，中高層短波槽通過，加上冷高壓南下到長江口，是這波東北季風最強的時刻。迎風面持續有雨，西半部也可能因中高層水氣配合短波通過而出現局部陣雨。北部與東北部白天高溫恐不到20度，中北部與東北部清晨低溫約13～17度，雖雲多不利輻射冷卻，但仍偏涼。直到下週四白天，東北季風才會逐漸減弱，但北台灣仍偏涼，其他地區天氣則漸趨穩定。





