「天琴颱風」預估最快下週生成 賈新興：對台無影響

氣象專家賈新興表示，下週一（24日）至25日，菲律賓東方外海有熱帶系統發展的機率，並朝呂宋島南部登陸的趨勢，預估27日至28日進入南海，有機會增強為「天琴颱風」。

菲律賓東方外海有熱帶系統發展的機率。（圖／翻攝自 賈新興YT頻道 ）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YT頻道說明，根據歐洲模式預測未來14天氣溫時序，大致上有3波東北季風影響，第一波在24日晚間開始，第二波在27日、第三波在預計在11月30日至12月1日。今天起溫度稍微回升，高溫差不多26、27度，不過到了下禮拜一晚間東北季風影響將變天降溫。

廣告 廣告

預測未來一週有三波東北季風影響。（圖／翻攝自 賈新興YT頻道 ）

至於熱帶擾動未來動向如何，賈新興表示，24日至25日菲律賓東方外海有熱帶系統發展的機率，並朝呂宋島南部登陸的趨勢，預測27日至28日進入南海並有發展為颱風的趨勢，不過因為離台灣距離遙遠，目前預測之後往越南南部移動，對台無影響。

賈新興進一步提到，短期氣候預測顯示，12月上旬偏乾偏涼，中旬後半至12月下旬略偏暖，桃園以北及宜蘭降雨略多。

賈新興也提醒，由於超過五天後的預報變動大，且不確定性高，應繼續留意最新氣象預報資訊。

延伸閱讀

新竹市過馬路新增「刷卡機」 網朝聖：全台都該跟上

規模5.3！07:36發生地震 5縣市有感

2026租金補貼排除頂加、違建 專家：弱勢租客首當其衝