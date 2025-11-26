大愛電視

"天琴"形成 對台無直接影響

天琴颱風形成 對台無直接影響

天琴外圍雲系 帶來中高層水氣

今晚雨區擴大 南部山區有零星雨

週五水氣減少 各地轉多雲到晴

明天北台灣濕涼 高溫僅21度

清晨輻射冷卻 中部以北低探13度

東半部恆春半島 週末前防範長浪

不約而同的超能力 匯成光復一道光
新竹歲末祝福 翻轉多明尼加教育困境

中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。

中天新聞網 ・ 1 天前
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。

中天新聞網 ・ 1 天前
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...

CTWANT ・ 2 小時前
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

聯合新聞網 ・ 1 天前
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。

中天新聞網 ・ 8 小時前
[Newtalk新聞] 今(26)日東北季風稍微減弱，各地晴時多雲，但氣象專家吳德榮指出，明(27)日會有另一東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，28日水氣東移，迎風面轉乾，之後3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，但清晨因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 吳德榮指出，今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，各地區氣溫為北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。 但根據最新模式模擬顯示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；28日水氣東移，迎風面轉乾，週末大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 另外，昨日20時的「輕颱天琴」，未來將入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」持續擴大，下週一外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降；2日迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。查看原文更多Newt

新頭殼 ・ 10 小時前
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。

太報 ・ 1 天前
【江宜潔／綜合報導】熱帶性低氣壓（TD30）昨（24）日已生成，最快今（25）日有機會增強為今年第27號颱風「天琴」（KOTO），其目前正穿越菲律賓陸地中，未來預計將持續增強、進入南海，緊接著路徑偏西北西往中南半島及越南南側移動，不過中央氣象署預報員賴欣國也證實該系統對台灣無直接影響。

壹蘋新聞網 ・ 1 天前
EBC東森新聞 ・ 1 天前
位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓TD30已於昨（25）日晚間增強為輕度颱風「天琴」，目前評估不會對台灣造成直接影響，但是受到東北季風影響，有水氣增加的情形，氣象專家林得恩老師提醒，今（26）日有部分地區要注意降雨，明（27）日開始降雨地區再擴大，出門記得攜帶雨具。

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。

中天新聞網 ・ 1 天前
即時中心／林耿郁報導今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，白天北部及宜花地區高溫為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。

民視 ・ 14 小時前
中央氣象署表示，受東北季風影響，今（25）日各地天氣逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，中南部及台東約25至28度。入夜後冷空氣更明顯，中部以北及宜蘭低溫將下降至15至17度，南部及花東約18至19度，提醒民眾早出晚歸需留意保暖。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台北市 / 綜合報導 前兩天都還是高溫好天氣，中南部部分地區高溫甚至超過31度。但是今(25)日開始明顯感覺變冷了！受到東北季風影響，北部及宜蘭花蓮地區白天高溫只剩下20到23度，晚上中部以北以及宜蘭地區預估更只會來到15、16度。有醫師提醒，氣溫每下降一度，心血管相關的死亡率，可能增加1.6%，而新北市中和區就有民眾在戶外運動突然昏過去，當場沒了呼吸心跳，幸好經過搶救之後恢復意識。手臂沒有血色倒臥在地，出外運動的男子突然失去意識，沒了生命跡象員警和民眾，輪流換手CPR救護車火速送醫，新北市中和分局警車廣播說：「全部靠右邊。」巡邏車沿路廣播開道和時間拔河，順利將患者送進急診搶救恢復意識，不少民眾趁出太陽時外出運動，沒想到過去是慢慢轉涼，如今卻是氣溫突然斷崖式驟降。帽子外套全上身，雙手躲在口袋裡還不夠，在北台灣的基隆，還有人得再來碗熱湯才從裡暖到外，因為降溫得很明顯，看看這幾天，週日廿三日最高溫前三名，落在中南部都還超過卅一度，隔天南部也還有卅度以上，但到了廿五日氣溫溜滑梯，北中南的低溫，只剩十六度到十八度。氣象署預報員黃恩鴻說：「溫度已經有稍微下降，不過在今天(25日)晚上之後，到明天清晨，預估是這一波是最涼的時候，各地都是有明顯的轉涼。」也有醫師提醒根據醫學研究，氣溫每下降一度，心血管相關死亡率，就可能增加1.6%，心肌梗塞的風險，兩週內增加1.5%，一個月內增加2%"，也要注意日夜溫差，每增加一度腦出血風險高出一倍，差到五度心血管疾病發作率，更是會顯著上升，氣象署提醒，光在北部地區，高溫可能一次掉8到10度。救護車計程車停滿急診通道，天氣一冷部分醫療院所，就醫的人也變多了，也提醒洋蔥式穿搭，能靈活調整適應溫度，也要注意頭和脖子以及四肢末端，是熱量散失的主要部位，尤其夜間清晨氣溫更低，請注意保暖。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前
[Newtalk新聞] 今（26）天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，平地最低溫苗栗公館鄉11.7度，中央氣象署表示，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大。 降雨方面，今天僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。 第27號輕度颱風天琴位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響台灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。空氣品質方面，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。 明天東北季風受到影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地

新頭殼 ・ 13 小時前
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（26）日在臉書表示，颱風「天琴」已於昨（25）日晚間9時30分，在菲律賓南部海域生成，但路徑往越南方向發展，將逐漸減弱，不會影響台灣，目前台灣主要受東北季風影響，今日各地雲量偏多、降雨不明顯，清晨苗栗低溫僅12.4度。明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春有短暫陣雨，北台灣高溫僅19到21度，後天清晨空曠地區可能再下探12度左右。

民視 ・ 11 小時前
南部中心／林樹銘、陳姵妡　高雄報導東北季風一波接一波南下影響台灣，野生烏魚群陸續來報到了，不過，在此同時，興達港漁市場已經就有上千尾養殖烏魚，堆成小山，忙著取卵，養殖烏魚的卵碩大肥美，業者透露，今年養殖烏魚產量持平，不過，野生烏魚抓到的數量增加，預計是個豐收年。又到烏魚產季，興達港漁市場有上千尾養殖烏魚，堆成小山，漁民忙著取卵。（圖／民視新聞）上千尾新鮮的養殖烏魚，躺在興達港漁市場，滿地烏魚堆成小山，工作人員正忙著處理。近日寒流來襲，氣溫驟降，烏魚卵肥美碩大，許多人員一早就開始在處理這些新鮮烏魚，剖出金黃肥美的烏魚子，和寶特瓶一樣大，所有漁民圍成一圈，動作俐落，手速又快，要分工合作取出烏魚子，不只養殖烏魚量產，野生烏魚今年產量也很不錯。烏魚子業者郭先生：「野生不一定有時候來很多，有時候也好幾年都抓不到，不過依照今年的天氣，這種氣氛這種溫度，可能今年我們海抓的量比較多，野生的量會比較多。」一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業。（圖／民視新聞）一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業，再進行拍賣，每年冬至前後，東北季風帶來的冷海水，使烏魚自中國沿岸隨寒流一路南下，是野生烏魚繁殖、洄游時節，今年似乎現蹤的比較早，也明顯產量大增。烏魚子業者郭先生：「今年養殖的量比較少，野生的可能量比較多，價格還沒有很穩定，要是量多價格就會比較低。」根據資料，洄游烏魚，適合水溫攝氏18.5至22度，通常是12月中旬移動至嘉義布袋以北，隔年1月接連抵達高雄沿海，漁民希望今年不管是養殖或是野生，都是品質好又能大豐收。原文出處：天氣轉冷野生烏魚報到！　高雄興達港「養殖烏魚卵」先搶市 更多民視新聞報導全運會「英雄宴」　雲林在地食材35道美饌迎賓豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍

民視影音 ・ 6 小時前