「天琴」最快下周生成 氣象專家曝1情況像鳳凰颱風

天琴颱風最快下周四成形。氣象專家賈新興指出，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，未來將慢慢朝西邊前進，並有在呂宋島登陸的趨勢，下周四、五（27日至28日）進入南海後就可能成颱。氣象專家吳聖宇則指出，颱風即使接近，也會像鳳凰颱風一樣快速減弱，情況跟之前的海鷗颱風更為類似，對台灣應該沒什麼影響。

氣象專家賈新興在YouTube頻道指出，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，並有朝呂宋島南部登陸的趨勢，下周四、五（27日至28日）進入南海後，有可能發展為颱風，成颱將命名為「天琴」。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專指出，菲律賓附近的熱帶擾動將在下周進入南海，不過以目前的台灣周邊環境來看，颱風很難靠近，即使接近，也會像鳳凰颱風一樣一路快速減弱，外圍水氣看起來也難往上到台灣附近，預估情況會類似先前的海鷗颱風，對台灣沒什麼影響，不過後續變化還可以再觀察。

吳聖宇指出，週末（22至23日）天氣大致穩定，迎風面基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地仍有些零星局部短暫陣雨，但是降雨量不多，其他地方僅深山裡有時會有點降雨。週末氣溫呈現逐日回升的趨勢，新竹及以北到宜蘭一帶高溫可到25度至27度，其他地方高溫維持在27度至30度左右。

