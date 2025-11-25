「天琴」最快今晚生成 東北季風發威北台灣急凍14度11/26恐降雨
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。
劉宇其指出，東北季風自昨晚增強並將持續至週五，北台灣整天偏涼，其他地區則需注意日夜溫差大，清晨體感更冷。位於台灣南方約1300公里的熱帶性低氣壓（TD30）正往西朝南海移動，過程中有機會增強為「天琴颱風」，但週末將在接近中南半島後減弱，對台灣無直接影響。
劉宇其進一步表示隨著熱帶性低氣壓進入南海，其外圍雲系北上，明晚到週四可能為台灣帶來一波水氣。今天北部與東半部清晨已有局部降雨，但東北季風水氣有限，白天降雨主要集中於基隆北海岸、大台北山區與東半部。
今晚起，大陸高壓抵達華東一帶，東北季風強勁但水氣不多。明至週四南方雲系北抬，各地水氣增多；週五、週六隨低氣壓遠離，天氣將再度轉為穩定晴朗。溫度方面，今晚到明晨將是最低點，台南以北、宜蘭下探14至16度，金門、馬祖約13至14度，空曠地區可能更低1至2度，高屏及花東約18至19度。北台灣整天偏涼，中南部日夜溫差大。
明天晚間至周四東北季風影響，加上南方雲系北抬，北部、東半部、南部地區及中部山區有降雨情形，周五至周六又會回到晴朗穩定天氣。溫度方面,劉宇其表示，今天北台灣溫度明顯下降，首波低溫在今晚到明天清晨，台南以北、宜蘭下探14至16度,金門及馬祖13至14度，空曠區域可能再低1、2度，高屏及花東18至19度。北台灣全天感受偏涼，中南部日夜溫差大，整體預計要到周六才會回暖。
