「天琴」颱風將形成！是否影響台灣 天氣粉專po路徑圖解答了

熱帶性低氣壓TD30即將生成為「天琴」颱風。（翻攝中央氣象署網站）

目前位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓TD30，即將生成為「天琴」颱風，天氣粉專今（24）日曬出預估路徑圖，指其不會北上影響台灣，請大家可以放心，不過還是會有些外圍環流的水氣，週四（27日）為北部、東部帶來一陣雨勢。

根據中央氣象署目前資訊，熱帶性低氣壓TD30中心位於北緯9.0度，東經128.7度，以每小時24公里速度，向西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今po文，提到第27號「天琴」颱風即將形成！並曬出預估路徑圖，透露它預計這兩天穿越菲律賓中南部群島，進入南海後繼續往西朝中南半島前進，小編也強調，「不會北上影響台灣，可以放心！」

「天琴」颱風即將升成，預估其路徑不會北上影響台灣。（翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

不過該粉專也提醒，其外圍部分水氣預計在週四北上通過台灣附近，為北部、東部帶來一陣雨勢，但幸好這波水氣大多從海面通過，「不至於出現較強勁的降雨，西部地區雲量增多，下雨機率低」。

